"Люлин" извоюва още 5 камиона за боклук и 5 снегорина

Столичната община осигурява още пет камиона за район "Люлин", които започват работа в рамките на седмицата. Те ще почистват целодневно, докато районът бъде напълно разчистен.

Това стана ясно от извънредна среща по повод критичната ситуация с натрупаните отпадъци в квартала. Въпреки предварителните заявки, кметът на София Васил Терзиев не се включи в разговора, но в негово отсъствие бяха набелязани конкретни мерки за нормализиране на ситуацията.

Потвърдено беше, че районът ще разполага с пет снегорина, които са в готовност да реагират при първи снеговалежи.

Общинското дружество „Софекострой“, което пое сметосъбирането от началото на декември, ще работи с допълнителна техника. На срещата бяха дадени гаранции, че всички натрупани боклуци ще бъдат извозени, включително тези, останали след като Заводът за отпадъци не успя да изпълни задачата в края на ноември. Кметът на района Георги Тодоров отбеляза колко сериозна е ситуацията и заяви, че жителите имат пълно основание да бъдат възмутени.

Целта е „Люлин“ да посрещне празниците без натрупани отпадъци и без риск за здравето на жителите.„Споделям и подкрепям основателния гняв на съгражданите си! Ще застана зад справедливите очаквания на люлинчани и ще казвам истината такава, каквато е, независимо от последиците. Аз съм избран за кмет, за да бъда гласът на гражданите, а не да извличам лични или политически дивиденти чрез прикриване на нечии проблеми“, заяви Тодоров.