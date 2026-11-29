От 21.00 ч. тази вечер до утре сутринта летище "Васил Левски" затваря за кацащи полети, съобщиха от летището. Причината е, че на наземните оператори им е невъзможно да обработят всички полети заради тежките зимни условия. От летището не уточниха конкретния час на възстановяване на полетите през утрешния ден.

Летище „Васил Левски“ работи в изключително трудни зимни условия, съобщиха по-рано тази вечер за БТА от пресцентъра на аерогарата.

Десетки полети закъсняха. Над 100 български туристи, туроператори и турагенти изпуснаха круиза си с най-новия кораб на MSC Cruises, след като прекараха повече от пет часа на борда на самолет на „България Еър“, който така и не излетя от София за Париж. Впоследствие бяха анулирани полетите на "България Еър“ до Париж, на Lufthansa до Мюнхен, до Бари и други дестинации.

По-рано днес министърът на транспорта Георги Пеев посочи, че наземният оператор обработва пистите, но капацитетът не е достатъчен за осигуряване на графика на полетите, поради което има закъснения. Георги Пеев разпореди проверки на концесионера на летище "Васил Левски“ – "СОФ Кънект“, както и на наземните оператори, които извършват противообледенителната обработка на самолетите. Наземните оператори са Swissport Bulgaria и Goldair Handling, като на първия се чупи два пъти днес машината за противообледенителната обработка на самолетите. При втория имаше проблем с багажите при кацащите полети през нощта, като пътниците чакаха около 5 часа, за да им бъдат доставени.

Предстои да стане ясно дали концесионерът и наземните оператори са били достатъчно подготвени за зимните условия, разполагат ли с необходимата техника и резервен капацитет и какви мерки ще предприеме Министерството на транспорта, за да не се допускат подобни ситуации през предстоящия зимен сезон, написа travelnews.