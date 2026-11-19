Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев обяви оставката си на редовното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание, предаде БТА.

Вълчев направи изказване по време на обсъждането в комисията на Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2027 година, внесен от Министерски съвет на 16.11.2026 година.

„Бих искал първо пред народните представители в комисията по културата и медиите да обявя за оставката си като генерален директор на БТА. Ще я внеса с писмено заявление до председателя на Народното събрание заедно с удостоверението за избора ми за вицепрезидент, което Централната избирателна комисия очаквам да ми връчи през следващата седмица“, каза Вълчев в началото на изказването си.

Вълчев каза, че средномесечното възнаграждение в БТА, включително допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и допълнителното материално стимулиране, към 31 октомври 2026 г. е 1330 евро. През 2020 г. то е било 695 евро (1360 лева), което представлява увеличение с 88 процента при натрупана инфлация от 41,2 процента за периода. По думите му сектор „Образование“ средномесечното възнаграждение към същата дата е 1494 евро при 746 евро (1459 лева) през 2020 г., или увеличение със 100,3 процента. Затова генералният директор на БТА предлага между двете четения на държавния бюджет да бъде обсъдено увеличение на възнагражденията в БТА, БНТ, БНР и СЕМ поне със същия процент като в училищата, а при възможност да започне и поетапното им изравняване. Според него подобен подход заслужават и работещите в други сфери, свързани с просветата и културния живот – библиотеки, музеи, галерии, театри, оркестри и читалища. Той постави и въпроса за необходимостта от системна подкрепа чрез програми за частните медии, особено регионалните и българоезичните медии на българските общности по света.

Предложеният проектобюджет на БТА ще позволи запазването на основните дейности на агенцията, които през последните шест години са били единодушно подкрепяни от девет парламента с общо 20 парламентарни групи, добави той.

Свободният достъп до информацията на БТА ще бъде гарантиран.

Създадената през тази година дирекция „БТА Институт“ (BTA I) ще започне внедряването на изкуствен интелект в работата на агенцията.

Той добави, че ще продължи и социалната подкрепа за служителите. БТА изплаща 1500 евро при раждане на дете на свой служител, както и по 450 евро за служители с деца първокласници, осмокласници и абитуриенти. Предвидени са средства и за допълнителните платени отпуски, въведени през тази година – за рождения ден на служителя, за рождения ден на дете до 14-годишна възраст и допълнителен ден за служителите на ръководни и старши длъжности.

По думите му БТА ще може да продължи да поддържа своите 46 национални пресклуба, от които 10 са извън страната.

Агенцията ще продължи да получава без допълнителни разходи информация от 53 национални информационни агенции, с които през последните почти шест години са сключени договори за безвъзмезден обмен на информационни материали. Само възможността за безплатно използване на снимки от партньорските агенции спестява на бюджета ориентировъчно 400 000 евро, без да се включват икономиите от абонаменти за текстови емисии, посочи Вълчев.

БТА ще може да продължи съвместните си проекти с институциите на Европейския съюз, включително по политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика. За тях са необходими средства за съфинансиране, които проектобюджетът за следващата година позволява да бъдат осигурени в ограничени размери, каза Вълчев. И припомни, че през последните почти шест години БТА е приключила осем проекта с европейски институции, като общата стойност на полученото финансиране е около 1,3 млн. евро.