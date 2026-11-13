За 5 години шефът на БТА е бил в 152 командировки в 43 държави

В качеството си на генерален директор на БТА избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев е посетил 43 държави на четири континента. Почти половината от пътуванията му са до Северна Македония, Румъния, Гърция и Турция.

Кирил Вълчев е извършил 152 служебни пътувания в чужбина в периода от май 2021 г. до август 2026 г. Те са продължили общо 623 дни — близо 21 месеца, или около една трета от мандата му. Това показва справка, подготвена от БТА по заявление за достъп до обществена информация (ЗДОИ), подадено от „За истината“.

Отчетените разходи на БТА за всичките пътувания на Кирил Вълчев са около 109 хил. евро (приблизително 213 хил. лв към момента, когато са били направени разходите).

В около 15–20% от случаите нощувките или самолетните билети са поемани от канещите организации — обикновено чуждестранни информационни агенции или Европейският парламент. Това важи например за пътуванията до Китай, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Азербайджан, Страсбург и др. За тези командировки БТА е покривала основно дневните. Останалите пътувания на Кирил Вълчев са изцяло за сметка на агенцията.

Повечето командировки са свързани с международното развитие на БТА: откриване, оборудване и поддържане на пресклубове на БТА в чужбина, срещи с чуждестранни информационни агенции и подписване на споразумения за сътрудничество, участие в конференции, форуми и събрания на международни медийни организации, културни прояви, фестивали и събития на българските общности, пътувания като част от официални държавни, президентски или парламентарни делегации.

Почти половината от всички командировки — 68 от 152, или около 45% — са в четири държави:

Северна Македония — 24 пътувания, най-вече за пресклуба на БТА в Скопие, културни събития и срещи с българската общност.

Румъния — 18 пътувания, основно заради пресклуба в Букурещ, сътрудничеството с агенция AGERPRES и Световната среща на българските медии в Браила.

Гърция — 14 пътувания, свързани с пресклуба в Атина, срещите на Асоциацията на балканските новинарски агенции и посещенията на Света гора.

Турция — 12 пътувания — до пресклуба в Анкара, за партньорство с Анадолската агенция и форумите на Асоциацията на балканските информационни агенции – Югоизточна Европа (ABNA-SE).

БТА е платила близо 22 хил. евро за 10 от командировките в чужбина на своя генералния директор. Най-скъпата е в Германия и Канада - 14 дни, 6777 евро. Следва пътуване до Чикаго (САЩ) за 4 дни, което е струвало 3000 евро.

Сред по-необичайните дестинации са Кот д’Ивоар, Нигерия, Гана, Либерия, Китай и Япония. През октомври 2024 г. Вълчев участва в заседание на Изпълнителния съвет на Атлантическата федерация на африканските новинарски агенции в Абиджан. БТА е платила 1200 евро пътни разноски, а нощувките са поети от местната агенция.

През юни 2022 г. той пътува до Нигерия, Гана и Либерия за подписване на споразумения с националните информационни агенции. Разходът на БТА е 3180 евро.

Китайската агенция Синхуа е поела нощувките при двете визити на Вълчев в Китай. БТА е платила около 6500 евро за самолетни билети и дневни.

При двете пътувания до Япония нощувките са поети от японските домакини и президентската институция, а БТА плаща самолетните билети на обща цена от около 1700 евро.

Проверка в базата данни на БТА показа, че новините, свързани с Кот д’Ивоар, са изключително малка част от информационния поток — практически по-малко от 1% от всички публикации. Не по-различна е картината и с новините от африкански държави. БТА поддържа раздел „Африка“, но в международните новини делът на информациите от континента е няколко процента, а в целия обем на агенцията — под 1%.

Японските новини заемат малък до умерен дял от международния поток на БТА — ориентировъчно около 2–5% от публикациите в рубриката „Свят“. Китайските теми заемат сравнително по-голям, но не доминиращ дял от международните новини на БТА — около 5–10%.

По-подробно за пътуванията на Кирил Вълчев можете да прочетете на сайта на "За Истината".