Кабинетът пришпорва бюджета към парламента

Трите бюджетни закона в последния си вариант ще бъдат пришпорени днес за няколко часа през тристранката и правителството, за да бъдат внесени в деловодството на Народното събрание до края на деня и утре да се разглеждат на първо четене в бюджетната комисия. Заседанието на комисията вече е насрочено за 11:00 ч. във вторник, а бюджетите на държавното обществено осигуряване и на НЗОК бяха безпрецедентно гледани от надзорните съвети на двете институции, които оперират с тях, в неделя.

ГЕРБ рекламират ревизираните проекти като отговарящи на исканията на протестиращите и бизнеса, макар че протестът надхвърли първоначалния си повод и вече настоява за тотално преформатиране на властта и край на ерата Борисов-Пеевски. И в този им вид, проектите се критикуват единодушно от опозицията и експертите. Както "Сега" писа, непопулярните мерки като увеличение на осигуровки само се отлагат за по-следващата година, реформи няма - пенсионната пътна карта ще е тема догодина, обезщетенията остават във фризера, увеличението на заплатите в администрацията ще е на калпак с 10%, ако и да се отвързва от средната заплата и др.

Показателен е случаят със заплатите на младите специалисти в здравеопазването, където в отговор на протестите първо бяха заложени 260 млн. евро, после парите бяха пренасочени в общия кюп на болничния бюджет с мъгляви обещания за по-високи заплати, а сега са махнати и вместо тази сума са заделени само 30 млн. евро за финансови стимули на няколко хиляди специализанти без ангажименти за постигане на минимални нива на заплащане. Поради това, новият проект вече предизвиква напрежение сред протестиращите лекари и ПП-ДБ, за които това е приоритетен въпрос.

Припомняме, че първоначално управляващата коалиция смяташе ударно да увеличава данъци и осигуровки срещу замразени обезщетения и ревизирана надолу минимална заплата. След надигналото се възмущение беше направен втори вариант на бюджетните закони с минимална заплата 620,20 евро, колкото се получава по формулата в Кодекса на труда, но със запазени увеличения на данъци и осигуровки. Като реверанс към ДПС в последния момент беше повишено единствено обезщетението за втората година на майчинството, въпреки че от години има критики, че отпускът за отглеждане на дете у нас е сред най-дългите в ЕС.

Очаквайте подробности