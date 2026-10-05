ЦИК пусна мобилно приложение за изборите

В помощ на избирателите Централната избирателна комисия (ЦИК) е пуснала мобилно приложение с полезна информация за предстоящите президентски избори на 25 октомври.

Приложението "Избори 360°", което комисията гордо рекламира като "електронен асистент", разполага с два раздела, единият от които е предназначен за гласоподавателите, а другият – за членовете на секционните избирателни комисии. В "гражданския" раздел е включена карта на избирателните секции в страната и в чужбина, където можем да издирим секцията, в която ще гласуваме; за същата цел има връзка със сайта на дирекция ГРАО.

Чрез приложението може да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес. Достъпен е списък с кандидат-президентските двойки, според подредбата им в бюлетината, също и обучителни клипчета от разяснителната кампания и симулатор на машинен вот. На практика почти всички функционалности на приложението могат и сега да се намерят на сайта на ЦИК.

Приложението принципно дава възможност да се търси архивна информация за проведени в миналото избори. Засега обаче такава е налице само за последния парламентарен вот на 19 април т.г.

"Избори 360°" може да бъде изтеглено от Google Play и Apple App Store, както и от сайта на ЦИК. Комисарите обещават да го надградят с още информационни, обучителни и практически материали.

Срещу кражбата на лични данни

На сайта на ЦИК е налична възможност гражданите да проверяват дали личните им данни са използвани без разрешение от партии и инициативни комитети, за да се регистрират за участие в изборите.

По закон всяка партия или комитет, издигнал кандидат за държавен глава, трябва да представи при регистрацията си списък с 2500 подписа на избиратели, съдържаща техните имена и ЕГН.

На заглавната страница на сайта, в секцията, посветена на предстоящите президентски избори, има рубрика "За избирателите" . Там е опцията за проверка дали името и ЕГН-то ни са били присвоени в такава подписка.

Първо трябва да получим персонален идентификационен код, за което попълваме формуляр с три имена, ЕГН и личен имейл, на който да получим кода. След това кодът, заедно с ЕГН, се попълва на сайта на ЦИК, който показва справката дали влизаме в списък или не. Целият процес се извършва по електронен път и отнема минути.