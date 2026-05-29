Иван Костов: Гюров е очевидният кандидат за президент

Андрей Гюров е логичният кандидат за президент на демократичната общност. Това заяви бившият премиер Иван Костов в интервю за БНТ. Служебното правителство се справи добре, каза Костов, като посочи, че Гюров е неговият личен фаворит за изборите за държавен глава.

Бившият премиер не смята, че разпадането на коалицията ПП-ДБ ще попречи на единната кандидатура, защото думата има демократичната общност.

Иван Костов е убеден, че "руска опасност" няма. "Това е опорка на ГЕРБ и ДПС-Ново начало, никой не може да обърне геополитическия курс на България - ние сме много интегрирани в ЕС и НАТО", обясни той.

"От новото правителство се очаква да правят реформи. Хората дадоха голяма подкрепа на "Прогресивна България" и сега трябва да се тръгне срещу проблемите честно, искрено, решително - независимо от последиците, те могат да бъдат лоши за тези, които ще направят реформите. Политикът трябва да жертва собственото си бъдеще, за да реши обществените проблеми", коментира Костов. И посочи от личен опит: "Тежките реформи не се прощават. Ако ги направиш, не можеш да останеш дълго на власт. Но след 25 години виждам какво е отношението на хората - започват да разбират, смелостта и решителността се оценяват.

"Държавата не успява да убеди гражданите си, че институциите дават справедливост. Корупцията е ендемична, има брокери на влияние. Ако новите управляващи не дадат справедливост - следва крах. Мандатът е точно това - точно този модел да се разгради. Той е уязвим, може да бъде разграден, стига да не бъде заменен от нови брокери за влияние, кадрови смени, пожарни действия", посочи още политикът.

Той одобрява старата идея прокуратурата да мине в изпълнителната власт, защото така ще бъде под обществен и политически контрол. За бившия вече главен прокурор Борислав Сарафов Костов коментира: "Отиде си като перо от птица - когато подухна вятъра на промяната, го отнесе. Той не е същината на проблема".