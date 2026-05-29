Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иван Костов: Гюров е очевидният кандидат за президент

Опорка на ГЕРБ и ДПС е, че България може да промени геополитическия си курс, смята бившият премиер

Днес, 08:35
Иван Костов
Иван Костов

Андрей Гюров е логичният кандидат за президент на демократичната общност. Това заяви бившият премиер Иван Костов в интервю за БНТ. Служебното правителство се справи добре, каза Костов, като посочи, че Гюров е неговият личен фаворит за изборите за държавен глава. 

Бившият премиер не смята, че разпадането на коалицията ПП-ДБ ще попречи на единната кандидатура, защото думата има демократичната общност.

Иван Костов е убеден, че "руска опасност" няма. "Това е опорка на ГЕРБ и ДПС-Ново начало, никой не може да обърне геополитическия курс на България - ние сме много интегрирани в ЕС и НАТО", обясни той. 

"От новото правителство се очаква да правят реформи. Хората дадоха голяма подкрепа на "Прогресивна България" и сега трябва да се тръгне срещу проблемите честно, искрено, решително - независимо от последиците, те могат да бъдат лоши за тези, които ще направят реформите. Политикът трябва да жертва собственото си бъдеще, за да реши обществените проблеми", коментира Костов. И посочи от личен опит: "Тежките реформи не се прощават. Ако ги направиш, не можеш да останеш дълго на власт. Но след 25 години виждам какво е отношението на хората - започват да разбират, смелостта и решителността се оценяват. 

"Държавата не успява да убеди гражданите си, че институциите дават справедливост. Корупцията е ендемична, има брокери на влияние. Ако новите управляващи не дадат справедливост - следва крах. Мандатът е точно това - точно този модел да се разгради. Той е уязвим, може да бъде разграден, стига да не бъде заменен от нови брокери за влияние, кадрови смени, пожарни действия", посочи още политикът. 

Той одобрява старата идея прокуратурата да мине в изпълнителната власт, защото така ще бъде под обществен и политически контрол. За  бившия вече главен прокурор Борислав Сарафов Костов коментира: "Отиде си като перо от птица - когато подухна вятъра на промяната, го отнесе. Той не е същината на проблема".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Костов

Още новини по темата

Костов: Протест, който не посочва изход, няма успех
16 Дек. 2025

Асен Василев: Без нас, ако ДБ тръгне с ГЕРБ

26 Юли 2025

Иван Костов: Нечувано е в света да вдигат заплатите на полицаите с 51%
20 Дек. 2024

Иван Костов: Не ме чуха, когато нарекох ДПС проклятие за България

02 Окт. 2024

Нов данък! Финансовият министър таксува регенерацията на политически трупове
08 Ноем. 2023

Иван Костов: Службите не осъзнават, че България е обект на руска атака
28 Септ. 2023

Иван Костов за ПП-ДБ: Груба грешка беше да се правят поотделно на вождове
28 Май 2023

Иван Костов: Президентът Радев говори като руски агент за влияние

05 Февр. 2023

Съдът показа тормоза на НАП срещу Иван Костов
05 Яну. 2023

Костов: Служебното правителство активно участва в борбата за властта
23 Септ. 2022

Иван Костов: Преходът ще свърши, ако победи върховенството на закона
19 Септ. 2022

Костов посочи като руски агенти Борисов, Радев, Станишев и царя
16 Май 2022

Иван Костов: Различаваме ли добро и зло, агресор от жертва?
26 Февр. 2022

Ив.Костов: Правителство ще има само по силата на чудесата
23 Авг. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса