Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Костов: Протест, който не посочва изход, няма успех

Бившият премиер посочи протеста от 1997 г. като успешен, но не и тези от 2013 и 2020 г.

16 Дек. 2025
БНР

От всички форми на гражданско действие само националният граждански протест може да промени политическото устройство, каза бившият министър-председател Иван Костов в публична беседа на тема "Силата на гражданското действие" в Аулата на СУ "Св. Климент Охридски" тази вечер. Срещата бе организирана от Студентско сдружение "Полити" и Студентския дипломатически клуб.

"Изборите не могат да отстранят мафията от власт, особено от добрите им позиции в съдебната власт. В момента има две основни сили: на управляващата коалиция, която обаче бързо се обезсилва и вероятно ще се разпадне при изборите, и опозицията, която също ще загуби тази си роля", подчерта още Костов. Според него има и трета сила - високоорганизираната престъпност, която оказва влияние върху партиите и институциите. "Това задкулисие ще остане във властта и по време на служебното правителство, а и след това, ако няма съгласие между политиците да бъде окончателно премахнато", обясни той.

"Протестът е крайна мярка, когато гражданите не могат да повлияят по друг начин на политиката. Те оспорват легитимността и действията на властимащите", посочи още Костов. По думите му силата и ефективността на протеста зависят от наличието на воля на хората, от това исканията им да доведат до реална промяна, както и от масовостта на включилите се граждани.

"Протестът може да бъде успешен, но и да доведе до обратен резултат. Той може да бъде отхвърлящ и градивен. Отхвърлящият е насочен срещу статуквото и дава отговор на това - какво точно не е наред, кой носи отговорност и защо ситуацията е неприемлива. Той е диагноза без лечение. Ако не стане градивен, след него се появява политически вакуум, който статуквото бързо запълва. Градивният протест също отхвърля статуквото, но сочи и алтернатива. Само градивният протест може да причини успешна промяна", каза още Иван Костов.

Бившият премиер посочи като успешен протеста от 1997 г. "Протестите от януари и февруари през 1997 г. бяха градивни и сочеха изход, като настояваха за радикални реформи, които да интегрират България в НАТО и ЕС. Бяха ежедневни и с решителност да се стигне до край", припомни той. 

По думите му примери за отхвърлящи протести са тези от летата на 2013 г. и 2020 г. "Протестите от 2020 г. постигнаха формалното отстраняване на премиера Борисов, но не постигнаха нищо срещу мафиотизацията, корупцията и беззаконието, защото не посочиха изход. След затихването им започна бързо възстановяване на статуквото", коментира Костов. "След шест парламентарни избора ГЕРБ и ДПС – Ново начало възстановиха пълния си контрол върху управлението на страната. Крайният резултат бе противоположен на целите на протестите. Мафията и корупцията станаха по-безочливи и по-силни. Това явление е познато в политологията и се нарича парадокс на протестната мобилизация", отбеляза бившият министър-председател. 

"През 2020 г. имаше морална енергия, но нямаше проект за реформа, а през 1997 г. имаше и едното, и другото", направи сравнение Костов, който бе премиер в периода 1997 - 2001 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Костов

Още новини по темата

Асен Василев: Без нас, ако ДБ тръгне с ГЕРБ

26 Юли 2025

Иван Костов: Нечувано е в света да вдигат заплатите на полицаите с 51%
20 Дек. 2024

Иван Костов: Не ме чуха, когато нарекох ДПС проклятие за България

02 Окт. 2024

Нов данък! Финансовият министър таксува регенерацията на политически трупове
08 Ноем. 2023

Иван Костов: Службите не осъзнават, че България е обект на руска атака
28 Септ. 2023

Иван Костов за ПП-ДБ: Груба грешка беше да се правят поотделно на вождове
28 Май 2023

Иван Костов: Президентът Радев говори като руски агент за влияние

05 Февр. 2023

Съдът показа тормоза на НАП срещу Иван Костов
05 Яну. 2023

Костов: Служебното правителство активно участва в борбата за властта
23 Септ. 2022

Иван Костов: Преходът ще свърши, ако победи върховенството на закона
19 Септ. 2022

Костов посочи като руски агенти Борисов, Радев, Станишев и царя
16 Май 2022

Иван Костов: Различаваме ли добро и зло, агресор от жертва?
26 Февр. 2022

Ив.Костов: Правителство ще има само по силата на чудесата
23 Авг. 2021

Борисов: През мен са минали от Костов до Манолова
25 Юни 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ