Гюров свика извънредно заседание на Съвета за сигурност

Този път са поканени и председателите на парламентарните групи

Днес, 11:26
Адрей Гюров
БГНЕС
Адрей Гюров

Служебният премиер Андрей Гюров свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността към правителството за нова оценка на ситуацията в Близкия изток, където размяната на ракетни атаки между Иран и Израел продължи и тази нощ. 

На заседанието са поканени председателите на парламентарни групи.

Препоръката за свикването на съвета е на министъра на отбраната, който проведе съвещание с командния състав на армията.

Атанас Запрянов, ръководният военен състав от Щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на силите, началниците на служби "Военно разузнаване" и "Военна полиция", представител на Министерството на външните работи са обсъждали новия развой на събитията, по-конкретно изстреляните от режима в Иран балистични ракети срещу територията на съседна Турция. Това Запрянов определи като непредизвикана агресия и опасна ескалация.

