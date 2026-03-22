ГЕРБ отива на избори със старото си партийно ръководство

ГЕРБ тръгва към парламентарните избори на 19 април с практически същото партийно ръководство. Днес формацията преизбра Бойко Борисов за свой председател. Това стана на провеждащото се в момента отчетно-изборно национално събрание на партията. За него гласуваха 983 делегати, като против и въздържали се нямаше. Така Борисов остава по право и председател на Изпълнителната комисия на ГЕРБ - оперативното ръководство на партията.

Номинацията му беше издигната от бившия столичен кмет и настоящ депутат Йорданка Фандъкова, която я аргументира с "политическия опит и международен авторитет" на Борисов. "За да продължи да бъде ефективна ГЕРБ, има нужда от силно лидерство", прокламира Фандъкова.

На свой ред Борисов предложи за свои заместници в ГЕРБ Даниел Митов и Томислав Дончев, които заемаха и досега тези постове. Същото пълно съгласие имаше сред делегатите и при това гласуване.

Минимални промени имаше в състава на Изпълнителната комисия. С единодушие за нейни членове бяха избрани, по предложение на Борисов, Димитър Николов, Йорданка Фандъкова, Живко Тодоров, Делян Добрев, Костадин Ангелов, Деница Сачева, Костадин Димитров, Тодор Тодоров, Илтер Бейзатов, Владимир Темелков, Георг Георгиев, Стефан Арсов. От досегашния състав изпаднаха Иван Тотев, Цвета Караянчева и Тодор Кръстев.

Караянчева беше избрана за председател на Контролната комисия на ГЕРБ , която иначе запази досегашния си състав - Александър Иванов, Михаела Крумова, Бранимир Георгиев, Любомир Парчинков, Галя Василева и Георги Мараджиев.

Политика

В изявлението си пред делегатите Бойко Борисов говори за унгарския премиер Виктор Орбан ("Приятел ми е, обичам го, уважавам го. Но никога няма да изместя политиката на ГЕРБ от ЕНП в друга посока."); за Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп ("Не знам откога е лошо да подпишеш с президента на САЩ. Пази Боже и това да стане!"); за консерватизма ("Не се подведохме на една грешна политика в ЕНП – да искаме да приличаме на либералите, на социалдемократите на зелените, а ние сме консервативна партия.").

По отношение на бъдещето Борисов спомена, че партията му ще развие нова концепция за бъдещето. Той заговори за това, че "България лежи на злато", като посочи запасите на конвенционален и шистов газ, възлизащи според негови сведения на повече от 1 трлн. куб. м. Според водача на ГЕРБ нашата страна има потенциал не само да задоволява нуждите си със собствен добив, но и да изнася за Европа. Той заяви, че ще търси национален консенсус за вдигане на мораториума върху проучванията и добива, който беше наложен още при първото му правителство.

Що се отнася до следващото управление, Борисов обясни на съпартийците си, че предвид постигнатите от кабинета "Желязков" цели, този път нищо не кара ГЕРБ да влиза в правителство. "Сега само ако разумът надделее, ако другите се променят, отивам на разговори. Този път няма да се завирам в манастири, събирам извънредно събранието, взимаме го заедно решението", посочи той.

Преизбраният му заместник Томислав Дончев обяви, че всички опоненти на ГЕРБ са леви формации, както и да се идентифицират по друг начин. "Битката е да съхраним дясното и това ще бъде историческата роля на ГЕРБ", смята Дончев, който беше вицепремиер в кабинета "Желязков".

С политическо изказване се включи и бившият финансов министър Владислав Горанов, санкциониран по американския закон "Магнитски", който сега е кандидат за депутат. Той обяви, че партията трябва да върне загубената се идентичност, основана на консерватизма и традиционния морал. Горанов определи последните няколко години като "пиянство на популизма"; посочи, че поетите през това време ангажименти от държавата са я притиснали до стената; а на съпартийците си кметове каза, че приложението към държавния бюджет със средствата за общински проекти само хаби хартията на "Държавен вестник". "Популизмът си има цена и скоро ще се сблъскаме с нея", предупреди той.

Бившият премиер Росен Желязков разви концепция за българската демокрация, която според него се е превърнала в "хазартокрация", характеризираща се с "непрекъснато търсене на допамина, който ни дават предизборните кампании и протестите". Той даде нова дефиниция на "модела Борисов", който противниците на ГЕРБ използват като нарицателно за проблемите на страната, като го определи като "ред, работа, растеж".

Накрая Желязков изчете проект на политическа декларация, която беше одобрена от събранието. Документът оценява като успешно воденото от него правителство; определя ГЕРБ като "дясна, народно-консервативна партия, изповядваща принципите на европейската християндемокрация", която претендира, че "представлява интересите на всички региони, професионални общности и възрастови групи"; посочва, че европейската ориентация на страната няма алтернатива; дава мандат на партийното ръководство да работи за проевропейско мнозинство в следващия парламент и да излъчи кандидат за президент, който да върне институцията "в конституционната ѝ форма на поле за постигане на национално съгласие между различните политически сили".

Визия

За отмяната на мораториума върху проучванията за шистов газ говори Делян Добрев. Той посочи, че през последните години, благодарение на направените над 2 милиона сондажа за шистов газ, САЩ са станали най-големият износител на газ в света. Добрев напомни, че мораториумът у нас е заради използването на химикали при проучванията и добива. Сега обаче се използва само вода и пясък, посочи той, което премахва дори минималната опасност за околната среда, която е имало досега.

Според Добрев България разполага с доказани запаси от шистов газ. 30 процента от евентуални добив би влизал в държавния бюджет като концесионно възнаграждение. Половината от тази такса, каза той, трябва да отива за собствениците на земите, под които се добива този газ. Той изрази надежда, че ще се стигне до национален консенсус за вдигането на мораториума, като даде за пример Великобритания, където е била наложена същата забрана, а след година е била свалена.

Отчет

От името на Изпълнителната комисия отчет за дейността на партийното ръководство направи членът й Живко Тодоров - кмет на Стара Загора. От доклада му стана ясно, че върхушката на ГЕРБ е напълно доволна от работата си. Като доказателство той изреди - членовете на партията са нараснали до 100 044; след местните избори разполага със 133 общински кмета, 1105 кметове на кметства, 10 кметове на райони; печелила е 4 парламентарни избора за последните 4 години; има петима депутати в Европейския парламент; участвала е в две редовни правителства.

Падането на кабинета на "слобката" Тодоров обясни с това, че "не може първият на изборите да бъде патерица на втория". А подадената от Борисов оставка на кабинета "Желязков" - ГЕРБ постигнала стратегическите си цели, а именно влизане на страната в Шенген и еврозоната, което е изчерпало участието й в управлението. Ако партията беше останала и приела предложения от правителството бюджет, каза Тодоров, е щяла да застраши дясната си идентичност.

Приветствие към делегатите отправи генералният секретар на Европейската народна партия Долорс Монсерат, както и еврокомисарят Екатерина Захариева, която е бивш министър и депутат от ГЕРБ.