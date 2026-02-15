Февруари изненада с наводнения в Петрич и градушка в София

БГНЕС/Община Петрич Прогнозата е валежите да продължат до около 17 часа.

Интензивните валежи предизвикаха наводнения в община Петрич, предаде БГНЕС. Обстановката се усложнява от продължаващия дъжд.

В самия град Петрич са паднали 75 литра дъжд на квадратен метър. Това количество се е изсипало в рамките на около 5 часа. Валежите се очаква да продължат до около 17:00 часа.

Дежурни екипи на Община Петрич обхождат критичните места, познати в подобни ситуации като проблемни.

Петрич е една от общините в Южна България, за които днес има обявен оранжев код за интензивни валежи. "Очакват се значителни валежи, с количество за денонощието 25-35 мм, на места около и над 50 мм", съобщава НИМХ. В някои общини има има и жълт код за вятър. Той ще бъде от юг-югозапад, със средна скорост 14-19 м/сек и пориви до 24 м/сек, предупреждават метеоролозите.

В голяма част от страната има предупреждение за жълт код за валежи.

"Днес облачността ще е значителна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици", казва прогнозата за времето на НИМХ.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, в София - около 13°.

По Черноморието ще е облачно с краткотрайни, главно след обяд временно интензивни валежи от дъжд, на места значителни по количество и с гръмотевици.

ДЕСЕТКИ СИГНАЛИ

Силният вятър нанесе щети в Хасково и Кърджали. Подадени са десетки сигнали. Мазилка е паднала от блок на централен булевард в Хасково. Някои от откъртените парчета са доста големи и застрашават преминаващите по тротоара пешеходци, както и автомобилите, движещи се по улицата, предаде "Нова телевизия".

Пожарникарите са реагирали на сигнали за паднали клони на бул. "България" в района до театър "Иван Димов". Голямо дърво е паднало и в района на детелината на кв. "Орфей". Към момента няма данни за пострадали хора.

По обед поривите на вятъра са достигали скорост до 65 км/ч, съобщиха от метеорологичната обсерватория в града.

В Кърджали дърво е паднало върху автомобил и е причинило материални щети. От пожарната призовават гражданите да бъдат внимателни, да избягват преминаване под дървета и около сгради с компрометирани фасади, както и да подават сигнали, ако забележат опасности.

ГРАДУШКА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Необичайното за зимните месеци време се прояви и с друга странност - градушка през февруари. Ситни ледени късове паднаха в София в късния следобед, след което преминаха в дъжд.

Кюстендилци също са били ударени от градушка днес, предаде "Фокус".