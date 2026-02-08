Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Десницата приветства избора на Крум Зарков за нов лидер на БСП

Днес, 12:27
Крум Зарков
Булфото
Крум Зарков

Политици от ПП-ДБ и "Спаси София" поздравиха първи новия лидер на БСП Крум Зарков. 

"Аз лично имам много добри впечатления от Крум Зарков и го поздравявам за избирането му за лидер на БСП", написа във Facebook профила си бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков
"Поздравявам Крум Зарков и му желая много късмет, защото претворяването на БСП в истинска модерна левица, която е независима от Пеевски и тайни договорки, компромати и алчност за власт и пари, ще е трудна и дълга задача", написа във Фейсбук Лена Бориславова. Тя посочва, че са малко кадърните, които могат да го направят. "Един от тях е Крум Зарков, но той сам няма да бъде достатъчен", коментира Бориславова, която обяви оттеглянето си от листите на ПП-ДБ.

Бившият колега на Зарков от парламентарната група на БСП Явор Божанков също не спести похвалите. Божанков, който няма да намери място в листите на ПП отбелязва, че Зарков поема БСП в тежък момент, но "именно в криза се раждат лидерите". Божанков припомня напускането на Президентството от новия лидер на БСП, както и отказа му като народен представител да гласува за връщането на хартиената бюлетина.

"Гордея се, че съм работил с такъв човек. И въпреки че пътищата ни се разделиха, а разбиранията ни за политика се отдалечиха, храня уважение към държавници, които имат мнение, смелост да го отстояват", написа Божанков в социалните мрежи.

Манол Пейков пък разказва случка от първия си мандат като депутат, когато се оказало, че единственият народен избраник извън ПП-ДБ, който подел разговор с него на тема литература, бил именно Крум Зарков. "За мен това е добра новина. Българското ляво - и българската политика изобщо - имат остра нужда от почтени хора с прогресивно мислене", пише Пейков, който определя новия председател на социалистите като "свестен, възпитан, мислещ и прогресивен човек".

Борис Бонев също се присъедини към поздравите. Лидерът на "Спаси София" пише, че от много години познава лично Крум Зарков и му пожелава успех в реформирането на БСП.

"Пред него стои много трудна задача да реформира партия, затънала до шията в зависимости от Пеевски, Борисов и други икономически интереси. Познавам Крум от години и знам, че ако има някой, който може да постигне тези реформи - това е той", написа във Фейсбук Бонев.

Към поздравленията, но доста по-умерено се включи и ГЕРБ. "Пожелавам успех на Крум Зарков. Ние никога не коментираме вътрешнополитическите въпроси на други партии. В случая, мога само да кажа, че го поздравявам. Той е човек, който има правна експертиза, има институционален опит – това винаги е добре за политиката", заяви пред журналисти заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Крум Зарков

Още новини по темата

Крум Зарков е новият лидер на БСП
07 Февр. 2026

За Крум Зарков сагата "Коцев" напомня несправедливостта с Нено Димов
14 Септ. 2025

Крум Зарков: Сарафов и Чолаков не може да останат след 21 юли
16 Юли 2025

Зарков подал оставка заради накърнено достойнство
18 Май 2025

Правосъдният министър праща на съд назначението на Сарафов

18 Юни 2023

Гешев и Сарафов могат да бъдат разследвани за престъпления
16 Май 2023

Според Зарков с "джендърите" БСП измества фокуса от домашното насилие
30 Апр. 2023

Конституционният съд подкрепи Гешев срещу Зарков
25 Апр. 2023

Министър Крум Зарков: Не знам престъпник ли е Путин
09 Апр. 2023

49-ият парламент ще стартира със закона за разследване на главния прокурор
08 Март 2023

Координаторът на всички санкции на САЩ пристигна спешно в София

13 Февр. 2023

САЩ се разграничиха от посещението на Иван Гешев
24 Яну. 2023

При развод и делба първо ще се ходи на задължителна медиация
12 Яну. 2023

ГЕРБ не посмя да обсъжда разследването на главния прокурор без Гешев
11 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?