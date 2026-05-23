Демерджиев: Знаем кой е помагал на прокурорския син да се укрие

Засега обаче министърът не казва кои са тези хора

Днес, 12:03
Иван Демерджиев
Стоп кадър: Нова телевизия
Иван Демерджиев

"Разбрахме кои са хората, подпомагали укриването на прокурорския син, ще има работа за прокуратурата. Вероятно същите хора са покровителствали Васил Михайлов, свързани са с някои институции, интересни имена, а има и криминално проявени". Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг, предава "Нова телевизия". Той обаче не каза в прав текст кои са тези хора.

Според министъра не е работено активно по издирването му. " Дерменджиев се зарече да "прочисти" МВР от хора, които не разбират дълга и службата на полицая. "Има данни за служители, които представляват интерес за "Вътрешна сигурност" и ще бъдат разследвани", добави той.

Вчера при специализирана полицейска операция в София задържаха прокурорския син от Перник - Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда. Михайлов бе заловен пред входа на блок в столичния квартал "Свобода". 

Днес сутринта той бе приведен в Централния затвор за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”.

