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ДБ иска парламентарна комисия да се заеме с взривове в "ЕМКО"

Предложението е подкрепено от ПП и ГЕРБ

Днес, 16:01
Повечето от засегнатите обекти са от значение за националната сигурност и отбранителния потенциал на страната.
БГНЕС
Повечето от засегнатите обекти са от значение за националната сигурност и отбранителния потенциал на страната.

 "Демократична България" настоява да се създаде временна комисия, която да разследва случаи на атаки от чужди разузнавания. Искането, подкрепено от "Продължаваме Промяната" и ГЕРБ, вече е внесено в парламента, съобщи единият от съпредседателите в ДБ Ивайло Мирчев. 

Непосредствен повод за искането са пожарите и взривовете в обекти на "ЕМКО" на 10 август 2026 г. и на 12 септември 2026 г., наред с предходните инциденти в складове за боеприпаси в България.  "България е обект в последните 10-15 години на различен тип атаки от чужди разузнавания от чужди държави. Имаше взривове във военни заводи, имаше опити за отравяния на български оръжейни бизнесмени. Тези случаи бяха потулвани от прокуратурата", заяви Мирчев пред журналисти в парламента.

В мотивите на вносителите пише, че според публично изнесени данни от 2011 г. до настоящия момент, в предприятия и складови бази от българската отбранителна индустрия са настъпили повече от десет тежки инцидента, част от които са довели до човешки жертви. Сред тях са взривове и пожари в производствени обекти на ВМЗ - Сопот, в складови бази на ЕМКО в "Арсенал" - Казанлък и др.

Повечето от засегнатите обекти са от значение за националната сигурност и отбранителния потенциал на страната. В рамките на досъдебно производство за четири взрива, извършени в периода 2011 - 2020 г., през 2021 г. като обвиняеми за тероризъм са привлечени шестима руски граждани. През 2024 г. спрямо тях са издадени европейски заповеди за арест след получено съдебно разрешение. По случая са събрани и данни за евентуалната връзка между взривове в България, опита за отравяне с "Новичок" през 2015 г. на трима български граждани - оръжейният бизнесмен Емилиян Гебрев, неговият син Христо Гебрев и производственият директор на компанията му Валентин Тахчиев и сходни действия в други държави - членки на Европейския съюз и НАТО, включително Чехия и Обединеното кралство.

Комисията няма да установява наказателна отговорност и няма да замества разследващите органи и прокуратурата, а ще изследва взаимодействието между компетентните органи, предприетите превантивни мерки и необходимостта от законодателни и организационни промени. Ако комисията бъде гласувана, в продължение на два месеца ще анализира документи, доклади, оценки, експертизи и други материали, и ще изслушва представители на службите.

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Емко

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