България поиска от НАТО още сили, авиация и ракетни комплекси

България е поискала от НАТО допълнителна военна подкрепа за укрепване на отбранителните си способности на фона на зачестяващите атаки в Черно море. Искането включва бойна авиация, ракетни комплекси, системи за противодействие на дронове, патрулни самолети, разполагане на още сили. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в отбелязването на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили.

Военният министър предупреди, че ситуацията в Черноморския регион става все по-напрегната - интензивността на атаките нараства, а последните инциденти в близост до територията на съюзнически държави показват необходимостта от ускорена модернизация на българската армия.

„Изпратили сме писма и искане до генералния секретар на НАТО и до върховния главнокомандващ на съюзническите сили с настояване за усилване на нашите способности, което означава и разполагане на допълнителни сили на наша територия. Очакваме тяхното решение. На този етап не е потвърдено с какво точно и по какъв начин ще бъдем подсилени“, обясни министърът.

На въпрос каква конкретна помощ е поискала България, той уточни, че заявката обхваща широк спектър от военни способности. „Поискали сме както авиация, така и ракетни комплекси, антидрон системи и патрулна авиация. Тоест - целия възможен спектър. Разбира се, нашите съюзници имат ограничени възможности. Румъния също има необходимост от допълнителни способности, както и балтийските страни“, заяви Стоянов.

Министърът подчерта, че засега няма окончателно решение каква техника или какви формирования могат да бъдат предоставени на страната ни. Според него обаче последните събития вече променят приоритетите на Алианса. „Ако доскоро погледът беше насочен към балтийските страни, от седмица той вече е насочен и към Черно море. Надяваме се на бърза реакция и усилване на нашите способности“, допълни той.

Според министъра ситуацията в Черно море изисква не само допълнителни военни средства, но и по-тясно взаимодействие между държавите от региона. „Ситуациите, каквито има в Балтийските страни, вече ги има и при нас. Нашият опит не е по-малък от техния. В пълно сътрудничество сме с тях и имаме както тяхната, така и политическа подкрепа. Но най-важното е тук, в Черноморския регион, заедно с Румъния и Турция, да изработим единна стратегия за действие“, заяви военният министър. Предстои организирането на среща с представители на отбранителните ведомства на двете съседни държави.

Дори с допълнителна подкрепа от НАТО не е възможно да бъде гарантирана пълна защита на Черноморския регион от военни заплахи, смята Стоянов.

„Виждате, че въпреки разположените сили и средства в Румъния, Балтийските страни и Полша, стопроцентова защита не може да съществува. Виждаме, че и двете воюващи страни разполагат с най-новите технологии. Ако някой си мисли, че в Украйна или Русия няма модерни технологии, точно там се използват едни от най-новите разработки. И въпреки всичко ударите с дронове и балистични ракети продължават“, подчерта Стоянов.

Стоянов съобщи, че България вече разполага с две системи за наблюдение и разпознаване на обекти в своята морска акватория. Предстои разполагането и на трета, която ще използва технология, неприлагана досега.