Българите почти не разпознават евродепутатите си

Сега Изследването е подготвено от социолозите Яница Петкова (вляво) и Първан Симеонов (вдясно) по поръчка на евродепутата Кристиан Вигенин.

Положителното отношение към ЕС все още преобладава сред българите, но в обществото са налице настроения, които изискват най-малкото повече внимание от страна на политиците. Такъв извод може да се направи от изследване на обществените нагласи спрямо съюза, представено днес от социологическата агенция "Мяра", поръчано от евродепутата Кристиан Вигенин.

Малко над половината анкетирани (56 на сто) потвърждават положителното си отношение към ЕС и смятат, че членството на България в съюза е нещо добро. Сред младите делът на поддръжниците на ЕС надхвърля 70 но сто. Но 37 процента не споделят тази нагласа, а 40 на сто даже биха подкрепили напускане на ЕС.

Според изследователите върху тези настроения оказват влияние разделението на хората по оста Изток-Запад, както и тенденцията негативизмът спрямо националните институции да се прехвърля върху европейските. Отрицателните нагласи преобладават сред дистанцирани от политиката граждани и такива с недобри житейски перспективи.

"Идват поколения, които приемат ЕС за даденост, не помнят времето, когато той беше мечта, стремеж ... трябва да говорим защо е важен ЕС, защото изглежда започваме да го забравяме", коментира социологът Първан Симеонов.

За българските граждани се оказва голям проблем да запомнят кой ги представлява в Европейския парламент. Само 10% от анкетираните са могли да назоват имена на български евродепутати.

Според социолога Яница Петкова за това оказва влияние фактът, че ЕС все още се схваща като нещо външно на българското общество.

Определени мерки на европейско ниво се радват на широко съгласие сред анкетираните – например, 87 процента одобряват мерки срещу нелегалната имиграция, а около 67 процента – да се увеличат правомощията на европейската прокуратура и на европейски агенции като Фронтекс и Европол. По-разделящи са теми като създаването на обща европейска армия, което се подкрепя от 45 на сто; разширяването на ЕС – 44 на сто; повече финансиране за военното производство – 34 на сто; продължаване на санкциите срещу Русия – 33 на сто и др. Тук разделенията отразяват поколенческите, идеологическите и партийните различия между хората.

Изненадващо висока – почти 60 процента, е подкрепата сред българите за европейската интеграция на Сърбия. Между 40 и 50 процента са съгласни ЕС да приеме Черна гора, Босна и Херцеговина и Турция. Малко над една трета подкрепя еврочленството на Албания и Северна Македония, а около една четвърт – на Украйна.

Изследването е проведено в периода 14-24 ноември 2025 г. В него са участвали 1004 пълнолетни граждани, с които са проведени лични стандартизирани интервюта. Типът извадка е двустепенна гнездова на случаен принцип, базирана на актуална информация от избирателните списъци.