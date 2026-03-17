Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Божанков отпадна окончателно от листите на ПП-ДБ

Изтича срокът за регистрация на листите за изборите

17 Март 2026Обновена
Илиана Димитрова

Явор Божанков отпадна окончателно от листата на ПП-ДБ във Велико Търново след като ПП наложи вето върху участието му като кандидат на ДБ.
ПП-ДБ регистрира във РИК - В.Търново листа от 14 души. Водач, очаквано, е арх. Йордан Терзийски, след като настоящият народен представител на формацията от района Людмила Илиева сама оповести, че няма да участва в предсрочния вот. Арх. Терзийски вече е бил депутат в 47-ото НС.
На второ, трето, четвърто и пето място са юристите Милен Матеев, Лили Матева, Дончо Бораджиев и Николай Илиев. Шеста е проф. Соня Будева, следвана от доц. Емил Николов и гл. ас. д - р Стефан Проданов, д- р Мавроди Калейнски и маг. фарм. Мирослав Асенов, Елена Димитрова, Владислав Иванов, Теодора Зъмчева и Анна Бодакова.

"Продължаваме промяната - Демократична България" утвърди всички листи, с които ще участва на предсрочните парламентарни избори на 19 април няколко часа преди изтичането на крайния срок за регистрацията им - той изтича в 17 часа днес.

Досегашният депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ от Старозагорския избирателен район Радослав Рибарски ще оглави отново листата на формацията за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Като представител на гражданската квота, Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" влиза в листите от 24 МИР в София. В този район водач е Ивайло Мирчев. В 23-и район водач е Николай Денков, а в 25-и МИР - Бойко Рашков. 
Николай Денков води листата на ПП-ДБ в 1 МИР - Благоевград. Зам.-кметът на Варна Павел Попов води листата в 3-и МИР-Варна.

Деница Симеонова поведе листата във Враца. Ивайло Шотев отново е първи в Пазарджик. Асен Василев е първи в Пловдив и Хасково

Утре /18 март/ Централната избирателна комисия уведомява ще проведе жребии за номерата в бюлетината за гласуване за изборите, както и за  определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 19 април 2026 г. 

Тегленето на жребиите ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, както и на средствата за масово осведомяване.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?