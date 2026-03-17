Шест услуги за изборите могат да бъдат заявявани по електронен път

Общо шест услуги за предстоящите избори могат да бъдат заявявани и онлайн, съобщи Министерството на електронното управление.

Оттам уточняват, че по този начин се предоставя възможност на всички граждани да направят вписване в избирателния списък по настоящ адрес, в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, както и вписване в избирателния списък.

Останалите услуги са:

- Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

- Изключване от Списъка на заличените лица

- Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната

Всички услуги са достъпни тук.