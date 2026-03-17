Шест услуги за изборите могат да бъдат заявявани по електронен път

Днес, 14:57
БГНЕС

Общо шест услуги за предстоящите избори могат да бъдат заявявани и онлайн, съобщи Министерството на електронното управление.

Оттам уточняват, че по този начин се предоставя възможност на всички граждани да направят вписване в избирателния списък по настоящ адрес, в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, както и вписване в избирателния списък. 

 

Останалите услуги са: 

-  Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

- Изключване от Списъка на заличените лица

- Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната

 

Всички услуги са достъпни тук.

 

Още новини по темата

Има данни за използване на социалната система за влияние върху избирателите
17 Март 2026

Борисов се изказа одобрително за листите на Радев
17 Март 2026

Божанков отпадна окончателно от листите на ПП-ДБ
17 Март 2026

Борисов се изправя срещу Радев в София
16 Март 2026

Стефка Костадинова води партията на Пеевски в Пловдив
16 Март 2026

Румен Радев оглави листи в Бургас и 25-и столичен район
16 Март 2026

Борисов: Сарафов няма да бъде сменен
14 Март 2026

"Сиела" получи поръчка за 5.4 млн. евро за машинния вот
13 Март 2026

ДПС на Пеевски ухажва турския политически елит
12 Март 2026

В НС намесиха Илон Мъск в машинното гласуване
11 Март 2026

България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток

10 Март 2026

Борисов: В момента Радев го играе като цар
06 Март 2026

В БСП се виждат като "ключ към почтено правителство"
06 Март 2026

Българите в чужбина имат 19 дни да се регистрират за изборите
06 Март 2026

