Има данни за използване на социалната система за влияние върху избирателите

Получени са първите данни за опити за използване на социалната система за влияние върху избирателите от общините Якоруда, Белица от Благоевградския регион. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов във Враца.

"Имаме сигнали от Плевенския регион, от Северозападна България, които са свързани с програмите за заетост. На хората се обяснява, че ако гласуват за определена политическа сила, ще бъдат включени в тази програма”, каза Адемов. Той допълни, че инструментите на социалната политика са многобройни и за съжаление през годините са използвани за влияние върху уязвимите групи в обществото.

"В Северозападна България уязвимите групи са много и те най-често са подвластни на такива влияния. Казват им: Ако не гласуваш по определен начин, ще ти отнемем социалните помощи, ще те изключим от списъците за топъл обяд, за личен асистент", обясни Адемов. Той припомни, че изтичат петгодишните срокове, в които се подновява индивидуалната оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания. Това също се използва като инструмент за натиск върху гражданите, като те са заплашвани, че ще се намалят часовете, в които имат право да ползват личен асистент.

Адемов допълни, че има много партии, които използват тези инструменти, но една изпъква, като не спомена име. Министърът призова медиите и гражданското общество да сигнализират, когато имат данни за нередност. Сигналите се проверяват от инспектората на министерството, който се запознава с фактите и предприема мерки.