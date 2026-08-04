БГ дипломацията върви от средна към старша възраст

Казусът с растящия брой работещи пенсионери в държавната администрация далеч не засяга само МВР, за което най-често се говори в публичното пространство. Същото се отнася и за високопрофесионална служба, каквато е дипломатическата.

От началото на 2027 г. до края на 2030 г. се очаква 109 служители на външното ни министерство да придобият право на пенсия за стаж и възраст. Това съобщава шефът на МВнР Велислава Петрова-Чамова в отговор на парламентарно питане на депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева по темата. Петрова допълва, че средната възраст на работещите във ведомството е стигнала 49 години. Не се посочва в какви области работят служителите пред пенсия и доколко евентуалното им оттегляне от работа би се отразило на дипломатическата служба.

Във въпроса си Сачева посочва, че новопостъпващите служители във ведомството не са достатъчно и, предвид на растящия брой пенсионери, кадровият потенциал на МВнР може да отслабне и да се стигне до загуба на експертен състав. Депутатът се интересува какво е предприела Петрова в тази връзка.

Външният министър накратко напомня банални неща – че ведомството провежда два пъти годишно конкурс за длъжността "стажант-аташе" (това е първото стъпало в дипломатическата служба – бел.а.), както и редица други конкурси, с които назначава не само експерти, но и служители без професионален опит, но "имащи желание за развитие в областта на външните работи и международните отношения". Тя не казва нищо по-конкретно по кадровия проблем, с което на практика отбягва отговора.

Справка

Според устройствения правилник на МВнР в централното му управление в София числеността е 667 щатни бройки, от които 205 в общата администрация и 419 в специализираната, където са дипломатическите служители. В задграничните представителства – дипломатически мисии и консулства, има 701 щатни бройки. От правилника не става ясно колко от щатовете са запълнени.