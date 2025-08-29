Асен Василев нито познавал Паскал, нито ДАНС му докладвала за него

"Нямам от какво да се притеснявам, не го познавам въпросното лице." Така председателят на ПП и бивш финансов министър Асен Василев коментира пред Нова тв екстрадирането от Сърбия на Никола Николов - Паскал, сочен за топ контрабандист и обвиняем по т.нар. митническа афера. По делото обвинения имат и бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, баща и син Марин и Стефан Димитрови от Хасково и бившият директор в "Гранична полиция" Петър Субев. Те са обвинени за корупция и контрабанда. По делото обвинения за длъжностно престъпление и пране на пари има и Лъчезар Ставрев - близък сътрудник на Асен Василев.

Днес лидерът на ПП обяви, че и докато е бил финансов министър името на Паскал не му е говорило нищо. "Не съм имал информация от ДАНС. Получаваме ежеседмични справки от ДАНС, нищо не е идвало от там", посочи той. И обясни, че с правителството на Англия се работело за 100-процентово сканиране на товарния трафик на "Капитан Андреево", "Лесово", Варна, Бургас. "Това беше спряно от правителството на Димитър Главчев", посочи Василев.

Колкото до замесването на името му в митническата афера, Василев беше категоричен, че "това са политически атаки". "Ако имаше нещо, щеше да е отдавна доказано и ясно", каза той. По думите му показанията на Петя Банкова срещу него са дадени под натиск, след като е престояла 7 месеца в ареста. Асен Василев каза и че не е викан на разпит по делото. "Това са похватите на Комисията за противодействие на корупцията, ние искахме да има политически неутрална комисия", посочи Василев, прехвърляйки се на темата за избора на нова КПК, който тече в момента и изглежда напълно предизвестен в полза на ГЕРБ и ДПС на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски.

Според Василев заради опорочената процедура по избор на КПК "шансът да получим парите от ПВУ е много малък".