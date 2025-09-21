Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Асен Василев: Няма да се сгънем пред крясъците на Пеевски

Ще работим за България с главно Б, а не за държава с Д, заяви председателят на ПП

Днес, 11:23
Председателят на ПП Асен Василев обяви, че партията ще подкрепи предложението за промяна в закона, внесено от "Демократична България" и от "Възраждане", на депутатите да бъде отнета възможността за охрана от НСО.
Илияна Димитрова
Председателят на ПП Асен Василев обяви, че партията ще подкрепи предложението за промяна в закона, внесено от "Демократична България" и от "Възраждане", на депутатите да бъде отнета възможността за охрана от НСО.

"За момента не планираме нов вот на недоверие. Следващата голяма битка, която се задава, е покрай бюджета. Вече върви подгряването да се вдигат данъци, да се замразяват доходи, за да се налива в касичките на Пеевски."

Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на "Нова телевизия" тази сутрин. По думите му, Пеевски управлява държавата и краде от данъците на българските граждани.

"Неговата роля в държавата зависи от това, че едни хора, като почне да им крещи, че ще ги приключи, се сгъват. Е, ние не се сгънахме и няма да се сгънем. Има много хора в тази държава, които няма да се сгънат. Ще работим за България с главно Б, а не за държава с Д", заяви Василев.

Относно акцията на ПП по блокирането на парламентарния паркинг той каза, че това е "едно добро постижение", защото разкрива как един човек харчи от данъците на всички за лична охрана. Василев отново попита защо е разпоредена такава охрана за председателя на ДПС "Ново начало" и защо един депутат е по-ценен от премиера и президента.

"Един човек, когото го охранява цялата държава. С парите за неговата охрана всяка година може да се строи една детска градина. Защо един депутат е по-ценен от премиера и президента. Да сте видели такава охрана с премиера, президента или с шефката на Народното събрание? Това, което видяхме, е истинското лице кой управлява тази държава и какво си позволява", посочи Василев.

Той добави, че ще подкрепи предложението за промяна в закона, внесено от "Демократична България" и от "Възраждане", на депутатите да бъде отнета възможността за охрана от НСО.

Също така Василев заяви, че според него има начин правителството да покаже, че не е зависимо - ако правосъдният министър Георги Георгиев свика Висшия съдебен съвет:

"Да се съберат двете колегии - съдийската и прокурорската и да обсъдят шестте месеца, които са записани в Закона за съдебната власт, след които главният прокурор става нелегитимен и трябва да се избере нов временно изпълняващ и да се види дали наистина това са шест месеца. Защото съдиите казват, че са шест и си сменят шефа на Върховния административен съд, а прокурорите казват, че не са шест месеца. Та, г-н Георгиев, който е гласувал за този закон, преди да стане министър, да събере пленума и да обясни какво е имал предвид авторът. Шестият месец изтече."

Асен Василев: Следващата голяма битка е покрай бюджета
Асен Василев: Следващата голяма битка е покрай бюджета
vbox7.com
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Асен Василев

Още новини по темата

ПП заплаши прокуратурата с нахлуване
04 Септ. 2025

Асен Василев нито познавал Паскал, нито ДАНС му докладвала за него
29 Авг. 2025

Асен Василев: Българите обедняват, а "постната пица" се върна

31 Юли 2025

Асен Василев съди Пламенка Димитрова от Варна за 15 000 лв.
29 Юли 2025

Асен Василев: Без нас, ако ДБ тръгне с ГЕРБ

26 Юли 2025

В ход е ново политическо пренареждане
24 Юли 2025

Асен Василев с кавърверсия на Чърчил
18 Юли 2025

Казусът във Варна: дълбока държава и байраци
17 Юли 2025

ПП опитва протести с ДПС - Доган и всички омерзени от "двете мутри"
15 Юли 2025

ПП: Ако "Новото начало" ви заплашва, обърнете се към нас
13 Юли 2025

Здравният министър обвини Асен Василев в манипулация за детската болница
13 Юли 2025

Асен Василев: Кирил Петков се е обаждал не само за мъжа на Лена
03 Юли 2025

Кредитор на фирма на Асен Василев получи зелена светлина да си търси дълга
01 Юли 2025

Кирил Петков подаде оставка като депутат и започва да обикаля страната
30 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар