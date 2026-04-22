Асен Василев иска ДБ да реши от кой град да влезе в НС

Днес, 12:12
Асен Василев очаква позиция по казуса от другите партийни лидери в ПП-ДБ, като Ивайло Мирчев от "Да, България".

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев остави на ДБ да кажат от кой град да влезе в Народното събрание. Василев го направи с пост във "Фейсбук".

Сблъсъците между ПП и ДБ за избираемите места в листите на общата им коалиция, за които се говореше преди изборите, прераснаха в битка за спечелените места. Такава се води заради депутатски мандат в Пловдив-град, където залогът е дали да влезе лидерът на ПП Асен Василев.

Той води пловдивската листа, както и тази в Хасково. В града под тепетата се оказва, че осмият в листата – Чило Попов, измества с преференции втория – издателят и досегашен депутат Манол Пейков. И двамата са представители на "Да, България", една от партиите в ДБ. Очаква се ПП-ДБ да вземе два мандата в района, което хипотетично би позволило на Попов и Пейков да влязат в парламента. Стана ясно обаче, че Василев предпочита пловдивски мандат.

Днес той потвърди това желание. Във Фейсбук лидерът на ПП посочи, че е получил 5126 преференциални гласа, което е повече от личните гласове на двамата кандидати на "Да България" взети заедно и повече от неговите преференции в Хасково. "Тъй като, както и Божидар Божанов (съпредседател на „Да, България“ - бел.ред.) каза вчера, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции", смята Василев.

Той обаче е готов да отстъпи, ако партиите в ДБ – "Да България" и ДСБ, се обединят, че трябва да влезе от Хасково. "Този тип апаратни игри и интриги не помагат на общата кауза", натъртва Василев.

Лидерът на ПП получи подкрепа от съпартийците си. Лена Бориславова нарече случващото се "напълно излишна драма, която можеше да бъде решена с едно телефонно обаждане, а не със сълзливи или нападателни Фейсбук постове".

Васил Пандов, член на партийното ръководство на ПП споменава като спорещи за мандата Манол Пейков и четвъртия в листата Владислав Панев. "Настоящата ситуация показва, че вътрешната битка на мажоритарния избор не е още на необходимото ниво на достойнство и зрелост на самите тези, които водят такава кампания. Това означава няколко проблема - его, липса на друго поприще освен депутат или голяма парична инвестиция в кампания, която няма да се възвърне", написа той във Фейсбук.

