Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Андрей Янкулов е издигнат за член на ВСС

Той и Таня Радуловска, която му беше заместник в МП, са номинирани от 7 неправителствени организации

Днес, 11:47
Андрей Янкулов
Булфото
Андрей Янкулов

Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов, както и Таня Радуловска, която му беше заместничка в кабинета "Гюров" са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Те са предложени от 7 граждански организации, като предстои да видим дали ще има депутати, които да ги припознаят и да ги издигнат формално, тъй като само народни представители могат да правят номинации. 

Под предложенията са се подписали Антикорупционният фонд, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български Хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика, "Правосъдие за всеки" и Програма Достъп до информация. Янкулов е издигнат за Прокурорската колегия на съвета, а Радуловска - за съдийската. 

"Работата на Висшия съдебен съвет изисква личности, които съчетават задълбочено познаване на съдебната власт с практически професионален опит, независимост при вземането на решения и способност да отстояват решения, основани на закона и ясни професионални критерии", казват номиниращите.

Те припомнят, че Янкулов беше прокурор в Софийската районна и Софийската градска прокуратура (подаде оставка, след като Иван Гешев стана главен прокурор), а впоследствие и като адвокат по наказателни дела. Бил е заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието, а през 2026 г. – заместник министър-председател и министър на правосъдието. Години наред Янкулов беше и правен експерт в Антикорупционния фонд и е участвал в много от разследванията на организацията, включително "Осемте джуджета" и "Списък за бърз контрол", осветлило Мартин Божанов - Нотариуса.

Радуловска е юрист с близо 23 г. професионален опит в съдебната власт, адвокатурата, държавната администрация и изпълнителната власт. Повече от 13 години е съдия, включително 11 години в Софийския районен съд. Между 2012 и 2014 г. беше шеф на Съюза на съдиите в България. "Като председател на Съюза на съдиите Таня Радуловска се утвърждава като разпознаваем публичен глас в защита на съдебната независимост, а през 2015 г. е сред съдиите, които открито протестират срещу отстъплението от заявените конституционни промени в тази посока. Тази позиция запазва и като адвокат, а като заместник-министър на правосъдието публично настоява ВСС да изпълнява ефективно функциите си", припомнят номиниращите.

ПРОЦЕДУРАТА

Днес, 26 август, следва да бъдат публикувани всички постъпили инициативни предложения. До 4 септември народните представители могат да внесат своите номинации, които могат да се основават на инициативните предложения, но могат да издигат и други лица, припомня БИПИ. След това всеки кандидат трябва да представи писмена концепция за работата си като член на ВСС. Изборът на членовете от парламентарната квота може да се проведе не по-рано от два месеца след внасянето на предложенията от народните представители, т.е. не по-рано от 4 ноември 2026 г.

Паралелно протича и изборът на членовете от професионалната квота. Срокът за номинации от прокурорите изтече на 23 август, като бяха издигнати общо 25 кандидати. Съдиите номинират до 6 септември, към момента има само един кандидат. Следователите, които имат 1 място в Прокурорската колегия на ВСС, могат да номинират до 20 септември, като още няма издигнати кандидати.

Самият избор ще е на 24 октомври за прокурорите, на 7 ноември за съдиите и на 21 ноември за следователите.

СИГНАЛИ

От вчера на сайта на Министерството на правосъдието работи форма за подаване на сигнали за опити за влияние върху независимия избор на магистрати. От министерството обещават пълна конфиденциалност на подателя.

Магистратите могат да сигнализират за всеки опити за натиск, намеса или други действия, които могат да повлияят върху тяхното свободно и независимо волеизявление при произвеждането на изборите за ВСС от професионалната квота.

Ден по-рано правосъдният министър Николай Найденов обяви, че в министерството идват сигнали за неправомерно влияние върху магистратите във връзка с предстоящия избор, а "джуджетата" в системата се прегрупират.

Формата може да бъде намерена тук.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Андрей Янкулов, избор на ВСС, избор за членове на ВСС

Още новини по темата

Говорителката на Гешев е кандидат за член на ВСС
24 Авг. 2026

Бивша заместничка на Сарафов се устреми към ВСС
21 Авг. 2026

Началници от времето на Гешев и Сарафов са номинирани за ВСС
20 Авг. 2026

Бунтар срещу Сарафов е номиниран за член на ВСС
17 Авг. 2026

Бивш спецпрокурор иска да е член на новия ВСС
12 Авг. 2026

Втори прокурор от Пловдив влиза в надпреварата за новия ВСС
07 Авг. 2026

Първи прокурорски шеф е предложен за член на ВСС
04 Авг. 2026

Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
04 Авг. 2026

Редовен главен прокурор ще има най-рано догодина
31 Юли 2026

Появиха се първи кандидати за новия ВСС
30 Юли 2026

Съдебната власт ще избере ВСС чак в късна есен
10 Юли 2026

ГЕРБ подаряват на ПБ парламентарната квота във ВСС
23 Юни 2026

Прокурори към колегите си: Не продавайте гласа си в изборите за ВСС
02 Юни 2026

Второто четене на съдебния закон ще почака до юни
15 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Олигарсите си отдъхнаха!
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки