Висшият адвокатски съвет реагира остро на решението на Конституционния съд, с което на практика беше отменено правомощието на адвокатските съвети да определят възнагражденията на особените представители по делата.

Това са адвокати, назначени да защитава правата и законните интереси на лице, което по определени причини не може да участва лично в съдебно производство или не може да бъде представлявано по обичайния ред. За разлика от обикновения адвокат, когото човек сам избира и упълномощава, особеният представител се назначава, без да е необходимо съгласието или пълномощното на представляваното лице.

Висшият адвокатски съвет обяви по този повод, че свободата и независимостта на адвокатурата са поставени на изпитание.

Адвокатите не приемат доводите на Конституционния съд за защита на независимостта на съдебната власт. Това не може да оправдае накърняване на независимостта на адвокатурата, пишат те. И допълват, че всяка форма на процесуално представителство почива върху свободната професионална преценка и доброволното съгласие на адвоката да поеме защитата по конкретно дело. "Няма истинска защита там, където самият защитник е зависим", се казва още в позицията. Настоява се още, че достойното възнаграждение е гаранция за независимостта на адвоката, защото финансово зависимият нито е свободен, нито може да бъде професионално и институционално независим.

Висшият адвокатски съвет се обръща към адвокатите, че от тяхната лична воля и професионална съвест зависи дали ще приемат да встъпват като особени представители по конкретно дело, след като преценят дали определеното от съда възнаграждение съответства на труда им.

"Българската адвокатура години наред последователно е подкрепяла усилията Ви за независима съдебна система, достойни възнаграждения и самостоятелен бюджет на съдебната власт, водена от убеждението, че независимостта на съда е основна гаранция за върховенството на правото. Със същата убеденост отстояваме и независимостта на адвокатурата и на всеки адвокат", се казва в още в позицията. Адвокатите призовават съдиите да уважават достойнството на професията им, труда им и отговорността им, като определят адвокатските възнаграждения и присъждането на разноските по делата.

КАКВО ОТМЕНИ КС

Отменената норма гласи, че възнаграждението на адвоката, назначен от съда за особен представител, се определя не от съда, а от адвокатския съвет. Така правомощието да определи заплащането за правна защита, предоставена по разпореждане на съда, е възложено на несъдебен орган, обясняват от КС.

Конституционните съдии приемат, че този текст от закона противоречи на материалната справедливост, като елемент на правовата държава; на независимостта на съда при осъществяване на правосъдната функция; на бюджетната независимост на съдебната власт; на конституционното право на защита; на конституционното изискване за състезателност на съдебния процес; а конституционния статус на адвокатурата.

Тази разпоредба беше част от последните промени в Закона за адвокатурата, които влязоха в сила 17 февруари 2026 г. и с нея беше въведено изричното правило, че адвокатските съвети не само определят особените представители по конкретните дела, но и възнагражденията им.