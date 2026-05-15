Адвокати се оплакаха от полицейски произвол

Адвокати от Велико Търново твърдят, че са жертви на полицейски произвол. Всеки път, когато се опитват да отидат при свой клиент или да внесат документи в някое от полицейските управления в града, на входа ги посрещал служител, настояващ да им връчи актове или фишове за глоби, разказва Нова тв.

Въпреки че се легитимират с адвокатски карти, от тях се изисква да представят лични документи, а ако откажат — получават отказ за достъп.

Юристите твърдят, че това затруднява достъпа им до клиенти и нормалното изпълнение на служебните им задължения и определят практиката като форма на административен натиск. От полицията обясняват, че има такава наредба и такива указания.

Потърпевш юрист разказа за случай, при който дошъл със свой клиент в ОД на МВР-Велико Търново и му бил връчен електронен фиш.

„Клиентът ми представи личната си карта, аз представих служебната, при което служителят на пропуска започна да извършва проверка. При въпрос какво прави, той отвърна, че имат нареждане да проверяват всички за невръчени електронни фишове и наказателни постановления. След извършената проверка се установи, че имам невръчени електронни фишове за нарушение отпреди месец и отпреди година”, разказа адвокатът. Било му обяснено, че при отказ да подпише връчването на фишовете, ще му бъде отказан достъп.