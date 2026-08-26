7 области са заплашени от интензивни валежи днес

Жълт код за интензивни валежи е обявен за 7 области в западната половина на страната. Предупреждението важи за Видин, Монтана, Враца, София-област, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Очакват се значителни по количество валежи, както и гръмотевици, особено по поречието на Дунав и в Рило-Родопската област. Температурите ще са високи и максималните ще достигат от 32 до 36-37 градуса, съобщи Нова тв.

Черноморието продължава да предлага добри условия за плаж. Времето ще е предимно слънчево, с температура на въздуха до около 30 градуса. Морската вода е 25-26 градуса, а следобед ще се усеща и обичайният морски бриз.

В планините обаче след спокойното начало на деня ще се развива купесто-дъждовна облачност и до вечерта в повечето масиви ще превали и прегърми. С умерен северен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температурите по върховете ще достигат едва около 15 градуса.