Температурите падат, идват бури и градушки

Четвъртък ще донесе рязко влошаване на времето в части от България. Ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините – значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, Горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушка. Краткотраен дъжд с гръмотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Температурите към 15 ч. ще бъдат между 26° и 31°, в югозападните райони – до 35°, за София - около 29°.

Над Черноморието облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат - максималните ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. НИМХ предупреждава за летящи предмети и затруднения при дейности на открито.

Над планините ще се развива купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места, главно в Стара планина и Рило-Родопската област, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури.

Времето ще се успокои през уикенда - петък и събота ще са предимно слънчеви, с температури 27–32°; в петък все още са възможни кратки валежи и гръмотевици над Източна България и югозападните планини, докато в събота вероятността за валежи е малка.

