16 съдии влизат в битка за 6 места във ВСС

16 съдии са номинирани от колегите си за членове на Висшия съдебен съвет. Местата в съдийската квота са шест. Седмина от кандидатите са на ръководни позиции. Това са председателите на Районния съд във Велико Търново Младен Димитров, на Административния съд в Пазарджик Веселка Златева-Кожухарова, на Окръжния съд във Враца Надя Пеловска-Дилкова, както и зам.-председателите на Окръжния съд във Варна - Мария Терзийска, на Софийския районен съд Даниела Александрова, на Софийския градски съд Красимир Мазгалов и на Окръжния съд в Пловдив Весела Евстатиева. В списъка има трима върховни съдии - Тодор Тодоров от Върховния административен съд, Емилия Василева, Светлана Калинова от Върховния касационен съд.

Останалите шестима кандидати са редови магистрати - Васил Пеловски от Административния съд във Варна (той няма статут на несменяемост), Красимира Милачкова от Административния съд - София - град, Стою Згуров от Софийския градски съд, Васил Петков от Военно-апелативния съд, Стефан Илиев и Владимир Вълков от Софийския апелативен съд.

Срокът за номинации за съдийската квота изтече на 6 септември. Хипотетично, все още е възможно да се появят и кандидати, чиито кандидатури са пратени по пощата. Срокът за номинации от прокурорите изтече на 23 август, като бяха издигнати общо 25 кандидати за 4 места. Следователите, които имат 1 място в Прокурорската колегия на ВСС, могат да номинират до 20 септември, като още няма издигнати кандидати.

Самият избор ще е на 24 октомври за прокурорите, на 7 ноември за съдиите и на 21 ноември за следователите.

Висшият съдебен съвет има 25 членове. Единадесет се избират от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители и единадесет - от органите на съдебната власт. Шестима от квотата на парламента отиват в съдийската колегия, а петима - в прокурорската. Съдиите също избират шестима за съдийската колегия. Прокурорите - четирима, а следователите - един, за прокурорската колегия. Председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор са членове на съвета по право.

Народните представители имаха срок до 4 септември за номинации. Все още на сайта на парламента няма качена нито една. Депутатите могат да се основават на инициативните предложения, които вече са известни и сред тях има доста спорни фигури. Изборът на членовете от парламентарната квота може да се проведе не по-рано от два месеца след внасянето на предложенията от народните представители, т.е. не по-рано от 4 ноември 2026 г.

ЗАПЛАХИ

Междувременно Асоциацията на прокурорите в България (AПБ), която е близка до ръководството на прокуратурата, алармира, че до нея е достигнала информация за натиск върху прокурори и административни ръководители във връзка с предстоящия избор за Висш съдебен съвет (ВСС). "Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и компромати при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. За демонстративна увереност, че изборът е „сигурен“, а след него ще има възможност за разправа с несъгласните", се казва в съобщението на гилдийната организация.

Те говорят още за "внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за

създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат".

"Професионалните организации трябва да бъдат израз на свободно сдружаване и защита на професионални принципи, а не средство за придаване на привидна независимост на лична предизборна кампания, нито параван за практики, срещу които същите лица се обявяват само на думи", казват още от АПБ, като явно визират алтернативното прокурорско сдружение, което набира сили в последните седмици и се заявява срещу статуквото в прокуратура.