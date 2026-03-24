Въпреки орязаните секции в чужбина повече българи искат да гласуват

Днес точно в полунощ изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. След като броят на заявленията стане окончателен, до 28 март ЦИК ще реши колко секции да бъдат разкрити извън страната.

С приетите промени в Изборния кодекс броят на секциите извън дипломатическите мисии в държави извън ЕС беше ограничен до 20.

Според координационният съвет за подготовка на изборите са подадени 44 000 заявления за гласуване в чужбина, което е с близо 10 000 повече от желаещите да гласуват на миналите избори. По предварителна информация в Генералното консулство на България в Истанбул вероятно ще има две секции, а в посолството в Анкара - три. Предложенията за броя и разположението на секциите ще бъдат изпратени към ЦИК след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за гласуване и след събиране на мотивираните предложения от дипломатическите представители.

Най-много са подадените заявления за Турция – над 8500, на второ място е Великобритания – 6300, Германия – 4500, и почти 3000 – в САЩ. 51 са желаещите да гласуват в Обединените арабски емирства, 11 - в Израел. Само по едно заявление е подадено в Чили, Филипините и Доминиканска република.