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За изненада на хейтърите Бургас или Габрово ще е Европейска столица

Докато умните умуват, двата града работят здраво за столица на културата през 2032 г.

Днес, 18:08

Мнозина се изненадаха от избора на Бургас за „Евровизия“. Не знаеха, че градът се отнася сериозно към заявката да е домакин. Още повече не знаят, че Бургас се готви здраво за "Европейска столица на културата". Също и Габрово. Титлата се пада на България и Дания през 2032 г. Датата изглежда далеч, но само на пръв поглед - кандидатури се подават през 2026 г., а изборът ще бъде направен през 2027-ма. Далеч от шума, докато желязото е горещо, независимо че има време напред, Бургас и Габрово натискат педалите, сформирали са екипи, работят. Подготвят се вече 2 години и първи обявиха кандидатури. Други градове също смятат да се включат, но тепърва ще правят това, което вече сториха Бургас и Габрово. Те са доста напред, един от тях ще спечели - а традиционните хейтъри пак няма да разберат защо.

Освен престиж, титлата "Европейска столица на културата" носи стотици милиони евро в икономиките на града домакин. Бургас е сам в състезанието, а Габрово избра за стратегически партньор Велико Търново.

Гледайте видеото на журналиста Диян Божидаров и оператора Михаил Дечев, за да видите какво направиха Бургас и Габрово по кандидатурите си до момента, да чуете експертно мнение по темата. Ще разбере кои други градове имат планове. Ще видите красиви пейзажи и прекрасни кадри от прекрасни представления. 

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Бургас, Габрово, Европейска столица на културата 2032, Европейска столица на културата, Евровизия

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