Спонсорите на Радев са зад скандалните назначения

Вървим към пълзяща диктатура по сръбски сценарий, предупреждава политологът Калоян Методиев

Днес, 15:59

Назначенията в правителството на Румен Радев са "квоти" - част са на кръга "ПБ", други са част на ГЕРБ-ДПС. Кабинетът „Желязков“ сега прелива в правителство на Румен Радев", коментира политологът Калоян Методиев в предаването (О)позиция на в. "Сега".

И посочи конкретни назначения: Михаела Доцова, шеф на парламента, е от кабинета на Росен Желязков. За новия земеделски министър Пламен Абровски близкият доскоро на ИТН и Слави Трифонов Иво Сиромахов написа, че е „лична кандидатура на Пеевски“. Кадър на ИТН, наричано вече „малкото ДПС“, е и новият външен министър Велислава Петрова - Чамова, която е микробиоложка. "Министърът на правосъдието Николай Найденов е неизвестна, но ключова фигура в съдебната власт - главен секретар на Висшия съдебен съвет по времето на Сотир Цацаров, главен секретар на бухалката КПКОНПИ", коментира политологът.

Към скандалните назначения той прибави и новото ръководство на Министерството на финансите – Гълъб Донев и двете му заместнички Людмила Петкова и Росица Велкова, свързани с модела ГЕРБ-ДПС.

Калоян Методиев е убеден, че спонсорите на „Прогресивна България“ кадруват: „Такива пари в предизборна кампания аз никога не съм виждал – реклама, билборди, плакати, стотици офиси в цялата страна. Огромен ресурс се изля и сега е време за осребряване чрез назначения.“

Политологът смята, че у нас отдавна е в ход план за разбиване на партиите - отстрелване една по една, овладяване на всички институции и вкарването на България в сръбски сценарий. И вижда белези на пълзяща диктатура: "Вижте какво бързане е в Народното събрание – още не са си приели правилник, но вече вкарват закони за съдебната система - за да назначат правилните хора във ВСС и да осигурят още 5 години спокойствие за модела, който уж щяха да разрушат. Йотова не е президент, а обслужва Радев. Тролската армия продължава да трови социалните медии. Това е „специална военна операция“ за овладяване на всички институции. „Сивият кардинал“ вече е бял – така политологът коментира фигурата на Николай Копринков, когото премиерът Радев назначи за началник на кабинета си.

Още от видеото:

  • Защо властта на Копринков ще е огромна 
  • Какъв сталински номер прилага в кадруването щабът на Радев 
  • Как ще лавира "Прогресивна България" между изтока и запада? 
  • Може ли да се противодейства на пълзящата диктатура 
Ключови думи:

Калоян Методиев, (О)позиция

