Тръмп гостува на Мон Дьо, за да разкрие ориентацията си

КАТО ЧУЯ "ДИКТАТУРА", ХВАЩАМ СЕ ЗА...

Доналд Тръмп неочаквано се яви в предаването на Мон Дьо, за да счупи ма клеветата челюстите и да се напохвали - както Асен Василев използва трибуната на Мондьо, за да обяви, че не е гей, а Бойко Борисов - за да пофантазира публично колко вдига от лежанка и седянка.

С такива намерения се яви при Мондьо и Бай Доналд Тръмп, като заяви, че само от тази висока платформа ще каже истината за своята ориентация.

Ето какви размисли и страсти си размениха водещият и неговият гост.

***

Доналд Тръмп: Мондьо, Мондьо, прекалено много те уважавам, ти правиш грейт джоб, грейт телевижън! И ако не обичаше толкова фанатично България, щях да те интегрирам за нула време и без пари в моята страхотническа Родина USA. Ти можеш да си по-добрият Такър Карлсън, който много ме разочарова. А ти никога не си ме разочаровал!

Мон Дьо (пропуска ласкателствата, не се хваща на въдицата, настъпва): Г-н Тръмп, да не губим време, да хванем бика за рогата! Как гледате на PDF-файловете в Epstain Files. От тия досиета излиза, че обичате момиченцата поне колкото Луис Карол, автора на "Алиса в страната на чудесата".

Доналд Тръмп (вратовръзката му щръква): Абсолютна лъжа! Момиченцата изобщо не ме интересуват, Острова на чудесата изобщо не ме интересува. Аз харесвам силни мъже, диктатори. Целият свят ме вижда какво представлявам. Харесвам Путин, Ким Чен Ун, Кмета на Симитли. Това са мъже с характер, това е моята ориентация: геронтофил-диктаторлюб. За такива мъже: уважение, уважение, уважение пред камината. България е луда, че не се възползва от потенциала на Апостол Апостолов и го държи в Симитли. На тоя човек трябва да му се кланяте доземи и да го издигнете пожизнено за властелин без право на замяна. Ако не бях Доналд Тръмп, бих искал да съм Апостола на свободата от Симитли!

Мон Дьо: Това, което казвате, е сензационно! А защо тогава убихте Хаменей? Той би трябвало да Ви е в сферата на симпатиите, отговаря напълно на Вашия типаж: стар диктатор, маниак без компромиси, сантиментален канибал.

Доналд Тръмп: Вярно е, ти наистина си интелигентен журналист, Мондьо! Хаменей си е точно мой тип и точно затова го убих. Не ми отговаряше на чувствата. Неговата агресивна сексуалност искаше само да ме дразни. И всичко между нас свърши с един фантастичен wargasm. Това беше и малко предупреждение към другите ми тръпки. В любовта съм като Слави Трифонов! (Запява с чалгаджийска орнаментика.) Защо децаааа, не ща децааа! От стааарите чалгари още знаааам: аз съм и ад и рай, демон твой съм и твой съм Бог!... Между другото, оня ден поп ми направи водосвет на самолетоносача "Ейбрахам Линкълн". Ако ме разбираш правилно...

Мон Дьо: Мисля, че Ви разбирам. Финален въпрос: Ако бяхте Бог, какво щяхте да кажете на Доналд Тръмп?

Доналд Тръмп: Е много ясно! Щях да кажа: ТУ-ТУУУ!