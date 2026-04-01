Прокурорският син наби главсека на МВР, завиждал му за славата

ВАСИ, КЪДЯ СИ?

Прокурорският син и беглец от правосъдието Васил Михайлов пак се появи и изчезна мълниеносно като отмъстител от комиксите и средновековните легенди.

Обзет от черна завист към набиращия популярност главен секретар на МВР Георги Кандев, Михайлов издебна полицейския шеф по време на акция за превенция против търговията с гласове.

Кандев тъкмо конфискувал 100 000 евро, предназначени за опорочаване на поредните предсрочни избори, когато Михайлов изскочил от нищото и обсипал главсека с барабанен огън от шамари и оскърбления. Ефектът на изненадата сковал новия народен любимец и той не успял да реагира като по филмите.

Докато сипел искрометните плесници, Михайлов крещял истерично:

- На Бойко Борисов ли ми се правиш бе, буркан! Ше ти изпия соса бе, грозофил! Мислиш се за най-красивия ли бе, гръклян! По-магнетичен съм от тебе, г-н шматка, дръж тоя шамар, че те разхубавява, дай да ти зачервя бузките! Найш как ша ти о̀ткача волевата брадичка бе, итонг! Аз съм Неуловимия отмъстител, Черната пантера, Черната стрела и Черната плесница! Аз съм Капитан Петко Войвода, ти си герой за един ден и господин Никой! Пляс, дум, земи тоя предпоследен шамар, че не си ял днеска, само пачки броиш и калории!

По време на тая канонада от шамари и думи с едър калибър всички присъстващи застинали в състояние на пълен гипс. Никой не успял да помръдне - нито потенциалните продавачи на гласове, нито служителите на реда, нито самият оперативен началник. По-късно всички споделили, че усетили странно въздействие върху волята си, все едно са под влияние на телефонни измамници или харизматичен лидер.

След като стоварил последната си дума и последния плесник, Васил Михайлов - Петко Войвода отново изчезнал също тъй ненадейно, както се появил. И оперативно-издирвателните действия продължили оттам, докъдето били стигнали.

***

Докато МВР сменя министри, директори на областни дирекции и други кадри, които не работят по Петрохан-Околчица, същевременно компетентните органи продължават денонощно-неуморно да издирва младежа Васил.

А той епизодично безчинства тук и там - отвлича хора, бие ги, напада служител на ГДБОП в дома му - след което отново се изпарява като нинджа, оставяйки снопче пушек след себе си.

Това звучи в известен смисъл абсурдно, ала от друга страна си е напълно закономерно.