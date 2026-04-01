Прокурорският син наби главсека на МВР, завиждал му за славата

По-красив и по-силен съм от теб, аз съм Петко Войвода, ти си никой! - крещял Васил Михайлов

01 Апр. 2026
Съществува хипотеза, според която вечерно време на Васил Михайлов му падат харизмата и адреналинът - и той става за кратко обикновен супергерой. Тогава би могъл да бъде заловен.

ВАСИ, КЪДЯ СИ?
Прокурорският син и беглец от правосъдието Васил Михайлов пак се появи и изчезна мълниеносно като отмъстител от комиксите и средновековните легенди. 
Обзет от черна завист към набиращия популярност главен секретар на МВР Георги Кандев, Михайлов издебна полицейския шеф по време на акция за превенция против търговията с гласове. 
Кандев тъкмо конфискувал 100 000 евро, предназначени за опорочаване на поредните предсрочни избори, когато Михайлов изскочил от нищото и обсипал главсека с барабанен огън от шамари и оскърбления. Ефектът на изненадата сковал новия народен любимец и той не успял да реагира като по филмите. 
Докато сипел искрометните плесници, Михайлов крещял истерично:
- На Бойко Борисов ли ми се правиш бе, буркан! Ше ти изпия соса бе, грозофил! Мислиш се за най-красивия ли бе, гръклян! По-магнетичен съм от тебе, г-н шматка, дръж тоя шамар, че те разхубавява, дай да ти зачервя бузките! Найш как ша ти о̀ткача волевата брадичка бе, итонг! Аз съм Неуловимия отмъстител, Черната пантера, Черната стрела и Черната плесница! Аз съм Капитан Петко Войвода, ти си герой за един ден и господин Никой! Пляс, дум, земи тоя предпоследен шамар, че не си ял днеска, само пачки броиш и калории! 
По време на тая канонада от шамари и думи с едър калибър всички присъстващи застинали в състояние на пълен гипс. Никой не успял да помръдне - нито потенциалните продавачи на гласове, нито служителите на реда, нито самият оперативен началник. По-късно всички споделили, че усетили странно въздействие върху волята си, все едно са под влияние на телефонни измамници или харизматичен лидер.
След като стоварил последната си дума и последния плесник, Васил Михайлов - Петко Войвода отново изчезнал също тъй ненадейно, както се появил. И оперативно-издирвателните действия продължили оттам, докъдето били стигнали. 
***
Докато МВР сменя министри, директори на областни дирекции и други кадри, които не работят по Петрохан-Околчица, същевременно компетентните органи продължават денонощно-неуморно да издирва младежа Васил.
А той епизодично безчинства тук и там - отвлича хора, бие ги, напада служител на ГДБОП в дома му - след което отново се изпарява като нинджа, оставяйки снопче пушек след себе си. 
Това звучи в известен смисъл абсурдно, ала от друга страна си е напълно закономерно. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
Още новини по темата

Коварен ход! Радев обеща задължителна казарма, но само за "Възраждане" и БСП
03 Апр. 2026

Русинова и Пепи Еврото подписали с Македония 100-годишно споразумение

31 Март 2026

Тръмп гостува на Мон Дьо, за да разкрие ориентацията си
27 Март 2026

Венци Чикагото прогласи благата вест: ще ражда болезнено
25 Март 2026

Иво Многоръков добара и лунните милиарди на НАСА
25 Март 2026

Войната в Иран е за златото на Вълчан войвода
23 Март 2026

Аръков: Парите бяха за хонорар на Чък Норис
20 Март 2026

Скейтбордът за мир върза кънките - Тръмп каза, че потурчил Пътната карта
17 Март 2026

Стефка Костадинова обеща да мълчи в НС, за да не политизира случая си
16 Март 2026

Ройтерс разкри: Знаем кой е Тошко Йорданов!

13 Март 2026

Буден гражданин обяви, че светът вече не е същият, но призна вътрешно, че не усеща промяна
11 Март 2026

Рая обясни: В НС всички сме лява ръка, десен job
06 Март 2026

Радев на ускорен курс по чегъртане при Диван Диван
04 Март 2026

Дубайски Джуконди укротяват региона, заплашиха с избухване
03 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПОСЛЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?