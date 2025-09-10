Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ

Фейк бюлетин

Къдравата Сю: Шефе, скутът ти е брутален!

Вътрешният министър си проси уволнението, Шиши не дава

Днес, 21:11
Емили Прокурорката получава комплименти.
ПАРТИЙНИЯТ ДОМ
Къдравата Сю - министър по неволя и ченге извън кариерата, реши да се възползва от напечената ситуация в Русе, за да се отърве от тежката служба, към която така и не се адаптира. 
Откак гръмна русенският скандал, министър Калинко Митков, както е истинското му име, изговори 600 терабайта глупости. Той специално инструктира русенските полицаи да не казват нищо, за да се излага само той - министърът и никой друг! Тактиката и надеждата му е да се самокомпрометира толкова много, че да стане несъвместим с поста, който заема по недоразумение. 
Затова той от самото начало подаваше на медиите през задния вход абсурдни "неофициални версии", тоест несъгласувани с мозъка слухове, които да оформят първото впечатление в публиката и това впечатление да е идиотско. 
След поредния ден на тежки излагации, налудничави монолози и противоречащи си тези министър Калинко си уреди среща с шефа в Партийния дом. 
Още с влизането той се разплака.
***
- Шефе, аз съм доказана калинка, виж какви глупости правя в Русе. 
- Ееее, Митков, много лесно се отказваш! На мен пък си ми вършиш работа, доволен съм. Не ти давам оставката, не си чак такава издънка. Аз колко по-загубени калинки съм наслагал по агенциите и министерствата, па в съдебната система... Знаеш ли каква прокурорка-джуконда готвя за Главен прокурор? Пусни да гледаме "Ергена", да ти покажа Емили Прокурорката! Ей това е калинка, не като тебе. Ти си интелектуалец, очилца имаш, дай да ти щипна бузките, партийна скитнице, гучи-гучи, буба-лази... Разрешавам ти само да смениш партията за пореден път. Идвай при мене в Ново начало да вдигнеш интелектуалното ниво! Но от МВР не те пускам, ще седиш, докато не падне правителството! 
- Шефе. моля те!...
- Моля, моля, кокошки не коля! Гледай сега "Ергена", ти казах!... Охааа! Много е добро тая година шоуто, я ми седни в скута!...
- Шефе, скутът ти е брутален. Ама честно ти казвам, за нищо не ставам в МВР. По-добре ме сложи някъде консул, дипломат нещо, аз разбирам от външните работи. По вътрешните работи съм абсолютно безтегловен, хайде да сменим ролята, моля те!...
- Готово, сменяме се! Ти седни на стола, аз ти сядам в скута! 
- Шефе, гъзът ти е брутален, честна дума! 
- Ах ти, ласкател такъв! Съсипа ме от комплименти, но оставаш в МВР. Служба е това, клетва си давал, пръстена си целувал, под герба си се снимал! Ставам, че си неудобен, все едно на Лего съм седнал...
***
Министър Калинко се отчая и тръгна да търси контакти с политически брокери и нотариуси, които да натиснат Пеевски да го смени, че това не е живот! 



Авторът Сър Гей Бубка: моливът ми е брутален! 
Шарж: Христо Комарницки. 

