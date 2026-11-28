Германският отбранителен концерн "Райнметал" може да се откаже от изграждането на завод за производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди в Украйна, заяви ръководителят на компанията Армин Папергер, съобщава Kyiv Independent.

„Мисля, че няма да продължим с този проект, тъй като няма напредък от украинска страна. Те искат да го направят самостоятелно“, заяви Папергер.

Изграждането на завода беше обявено през февруари 2024 г. Предвиждаше се предприятието да започне работа през 2026 г. и да произвежда около 150 хиляди снаряда годишно. Реализацията на проекта обаче беше отлагана многократно. По-рано Папергер обясни това с бюрократични пречки в Украйна.

По думите му украинските въоръжени сили изразходват между 1 и 1,3 милиона артилерийски снаряда годишно, като поне половината от тях се произвеждат в самата Украйна.

Същевременно "Райнметал" заявява, че е готов да доставя на Украйна оборудване за разширяване на собственото ѝ производство, както и далекобойни артилерийски снаряди, за чието производство Киев все още не разполага с необходимите технологии.