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"Райнметал" купи корабостроителница в Румъния

Заводът в Мангалия ще бъде превърнат в център за военно корабостроене

Днес, 21:56
Корабостроителницата в Румъния ще бъде с двойно предназначение - за строителство на граждански и на военни плавателни съдове.
Корабостроителницата в Румъния ще бъде с двойно предназначение - за строителство на граждански и на военни плавателни съдове.

Германският военен концерн „Райнметал“ (Rheinmetal) съобщи днес, че заедно с швейцарската корабостроителна компания MSC е спечелил търга за придобиването на румънската корабостроителница "Дамен" (Damen) в Мангалия. Сделката е за 138 милиона евро, които ще бъдат заплатени съвместно от двамата партньори, и се очаква да бъде финализирана до няколко седмици.

Двете компании планират да превърнат корабостроителницата, разположена южно от черноморското пристанище Констанца, в предприятие с двойно предназначение - за строителство и на граждански, и на военни плавателни съдове, и да обслужва както вътрешния, така и международните пазари.

От "Навал Системс" - военноморското подразделение на „Райнметал“, ще изградят четири кораба, поръчани от румънското правителство. Това са два 96-метрови патрулни кораба за открито море и два 43-метрови кораба за осигуряване на водолазни операции. Същевременно обектът ще служи като център за бъдещи проекти в сферата на военното корабостроене в Югоизточна Европа. 

"След придобиването планираме мащабно разширяване и модернизация на корабостроителницата. Целта ни е да доразвием съществуващата инфраструктура, да подобрим производствените условия и да адаптираме капацитета спрямо бъдещите изисквания. Това ще позволи на обекта в дългосрочен план да играе ключова роля в реализирането на стратегическите ни дейности в Югоизточна Европа и да засили индустриалното ни присъствие в региона“, заяви Тим Вагнер, изпълнителен директор на "Навал Системс".

Продажбата слага край на продължителен период на правни спорове и финансова нестабилност за един от най-големите корабостроителни комплекси на Черно море и отваря пътя за превръщането му в ключов европейски хъб за военно и търговско корабостроене. Придобиването идва след тежка процедура по несъстоятелност и сериозен натиск на стартовата цена от 184 млн. евро заради липсата на кандидати в предишни търгове, както и правни оспорвания от страна на нидерландския акционер "Дамен холдинг", притежаващ 49% дял. Въпреки че ликвидационната стойност на актива бе оценена на 85 млн. евро, крайният търг приключи със значително по-висока сума.

У нас германският концерн обяви инвестиционни намерения да строи два завода - за барут и за боеприпаси, съвместно с държавната оръжейница ВМЗ - Сопот. Миналата година правителството на Росен Желязков подписа споразумение за бъдещата съвместна инвестиция. Правителството на Румен Радев обаче поиска ревизия на параметрите на инвестиционното намерение с аргумента, че не бил напълно защитен националният интерес, а и държавният бюджет не разполагал със средства за финансиране на българската част от проекта.

В началото на октомври вицепремиерът Александър Пулев обяви, че на "Райнметал" е предложен нов терен за изграждане на заводите до Бургас, който е собственост на Министерството на отбраната с цялата необходима инфраструктура.  С германския концерн е разговаряно също за производство на сателитни технологии в индустриална зона "Доброславци", а също така и за антидронови системи, както и за производство на логистични и транспортни средства. Не е ясна каква е реакцията на "Райнметал".

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