Стартът на HyGrid² - пилотният проект на Energie Steiermark "превключи 1-километров участък от съществуващ газопровод в Габерсдорф на 100% водород, който свързва местния 5-мегаватов електролизьор (изграден през 2023 г.) с инсталациите на PUREA - завод за преработка на животински отпадъци.

Водородът тихо навлиза в газопроводите на Южна Австрия. Регионалният енергиен оператор на провинция Щирия Energie Steiermark започва да нагнетява водород в своята мрежа, съобщи Hydrogen Exchange.

Първият клиент е завод за преработка на животински продукти. Той вече използва смес с 10% водород, а се извършват

„техническа подготовка“ за увеличаване на този дял до 20%. Energie Steiermark планира изграждането на 200-километрова тръбопроводна мрежа за пренасяне изцяло на водород и е започнала първия участък.

През лятото Energie Steiermark взе окончателно решение да инвестира в завод за зелен водород с мощност 5 мегавата и стойност 25 млн. евро в Бергла, Западна Щирия. Срокът за завършване е догодина.

Изграждането на електролизера и на газопровода са част от стратегията за развитие на регионалната водородна икономика. Не е посочена дата за завършване на целия комплексния проект, но последователността е ясна - производство на

молекулите, изграждане на тръбопроводите и свързването им със заводите, които се нуждаят от висока температура.

Смесването е една от най-обсъжданите идеи в сектора на водорода, а ходът на Energie Steiermark ще нажежи този дебат.

Има скептици, които изтъкват, че водородът съдържа приблизително една трета от енергията на природния газ на единица обем, така че 20-процентова смес осигурява само около 7% намаление на емисиите на изхода на горелката.

Подаването на оскъден и скъп чист водород в газопреносната мрежа разводнява неговата стойност, тъй като същите молекули биха могли да осигурят много по-значителни намаления при производството на стомана, рафинирането или производството торове, коментират критиците.

Точно затова националната стратегия на Австрия насочва използването на водорода към енергоемката промишленост и го изключва от приложения при ниски температури - като отоплението на сгради, където електрификацията обикновено е по-евтина.

Още стъпки

Energie Steiermark не е единствената компания. По-рано тази година Italgas стартира инициатива за доставка на смес от 10% водород и природен газ до 220 крайни потребители чрез 5 километра съществуващ газопровод.

Европейските правила също се адаптират. Операторите на преносни мрежи трябва да приемат газови потоци, съдържащи до 2% водород, в трансграничните точки на свързване. С други думи, смесването се превръща в регулирана реалност, а не в лабораторен експеримент.

Поуки

Първата поука е, че смесването работи най-добре като преходен етап, а не като крайна цел. Разглеждано само като инструмент за декарбонизация, смесването в размер на 10% или 20% е недостатъчно.

Разглеждано като начин за създаване на ранни и стабилни пазари за нов електролизер, има повече смисъл. Една централа с мощност 5 мегавата се нуждае от надеждни купувачи още от първия ден на работа, а газопреносната мрежа предлага готов

пазар за продукцията, докато се пуснат в експлоатация специализираните газопроводи и се включат промишлените клиенти. Смесването може да намали риска при първия проект, така че вторият и третият да получат финансиране.

Втората поука е, че се изполва готова инфраструктура. Всеки километър тръбопровод, преустроен или построен за пренос на чист водород, е актив, който остава в употреба и след фазата на смесване. Операторите научават как се държи водородът в стоманените им тръби, компресорите, измервателните уреди и системите за откриване на течове. Регулаторните органи получават данни за безопасността и качеството на газа. Крайните потребители тестват горелките и системите за управление при по-високо съдържание на водород.

Третата поука засяга стойността и цената. Когато водородът се смесва, той се губи в общия поток на газа, губи се и неговата „зелена премия“ - освен ако не се проследява. Ето защо сертификатите за произход и прозрачното ценообразуване са

толкова важни и за купувачите, и за производителите. Регионите, които съчетават физическото смесване със солидна сертификация и ясни ценови ориентири, ще привлекат повече инвестиции от онези, които третирират водорода като обикновена добавка към газа.

Четвъртата поука се отнася до целите. Критиците са прави, че оскъдният чист водород в крайна сметка трябва да се насочи към областите, където намаляването на емисиите е най-трудно. Акцентът на Energie Steiermark върху предприятията с интензивно използване на водород и специално изграденият коридор към индустриалната база на Горна Щирия подсказват, че компанията е наясно с това.

Въпросът е дали смесването ще остане преходен инструмент или ще се превърне в постоянен начин за поддържане на съществуващите газови активи. Политиците трябва внимателно да следят тази граница и да насърчават проекти,

които насочват молекулите към промишлеността.