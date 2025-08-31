Тактиката ни срещу Испания ще е да бягаме повече

Играта на българския национален отбор срещу Испания трябва да включва много повече бягане от обикновено. Това заяви селекционерът на мъжкия национален отбор Илиан Илиев преди световната квалификация на 4 септември на ст. "Васил Левски".

"Откъм футболни аргументи Испания ни превъзхожда доста. Затова не трябва да им се оставят празни пространства. А когато ние сме с топката, трябва самите ние да използваме пространствата, които испанците евентуално са оставили. Трябва да бягаме изключително много. Трябва да сме агресивни в дефанзивен план и да затваряме пространствата. Ако губим топката при контрапресата на Испания, ще ни е много трудно. Затова трябва да играем много умно", сподели част от тактиката за мача Илиев пред БНТ.

Той подчерта дебело, че в предстоящия мач не трябва да се излиза с респект срещу съперника, а напротив - да покажем самочувствие. "Трябва да знаем, че представляваме цялата нация. Срещу нас е един от най-класните и добри отбори в света. Затова трябва да покажем дух и характер. Но нека мислим, че ние не играем срещу големите звезди на Испания, а играем за България. Тези квалификации са много важни за връщане на позагубеното самочувствие на отбора", допълни селекционерът.

Той все още не е наясно дали всички футболисти са здрави, тъй като доста от избраниците му имат мачове и днес. Тимът ще направи първата си пълноценна тренировка във вторник, а в сряда, т.е. в деня преди мача, ще се тренира и тактически за предстоящия двубой.

От БФС обявиха тази сутрин, че вече всички билети за домакинството в четвъртък на ст. "Васил Левски" са продадени. Това означава, че на трибуните ще има 40 000 души. "Националният стадион "Васил Левски" ще бъде изпълнен до краен предел! А в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът и за специално подготвената хореография", написаха от БФС.

Снощи пък стана ясно, че в състава на Испания е извършена принудителна промяна. Халфът на "Барселона" Гави отпадна заради травма, а на негово място бе включен Алейш Гарсия (28 г.) от "Байер" (Леверкузен).