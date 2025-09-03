Медия без
Спортът по телевизията - 4 септември

Днес, 06:06

Макс спорт 3

10:00 Голф: "Айриш Оупън", I ден, първа сесия
18:00 Голф: "Айриш Оупън", I ден, втора сесия

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал, Бразилия - Франция
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал, САЩ - Турция

Ринг

13:00 Бокс: СП в Ливърпул
20:00 Бокс: СП в Ливърпул

Нова спорт

15:00 Баскетбол: Евро 2025, Босна и Херцеговина - Грузия
18:00 Баскетбол: Евро 2025, Израел - Словения
21:30 Баскетбол: Евро 2025, Испания - Гърция

Диема спорт 2

15:00 Баскетбол: Евро 2025, Франция - Исландия
19:00 Футбол: контрола, Норвегия - Финландия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Нидерландия - Полша

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, ХII етап
02:00 Тенис (жени): US Open, 1/2-финал, Арина Сабаленка - Джесика Пегула
04:00 Тенис (жени): US Open, 1/2-финал, Наоми Осака - Аманда Анисимова

Диема спорт 3

17:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Казахстан - Уелс
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Грузия - Турция
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Словакия - Германия

Диема спорт

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Литва - Малта
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Лихтенщайн - Белгия

БНТ 1 / БНТ 3

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, България - Испания

 

