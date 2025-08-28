Спортът по телевизията - 30 август

Евроспорт 1
07:45 Триатлон: PTO Тур, Фрежус - Сен-Рафаел
12:55 Маунтинбайк (жени): СК в Хот Савоа, спускане
14:10 Маунтинбайк (мъже): СК в Хот Савоа, спускане
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VIII етап
19:00 Тенис: US Open, III кръг
20:30 Тенис: US Open, III кръг
23:30 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
05:00 Тенис: US Open, III кръг
Диема спорт 3
11:25 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, квалификация
12:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, трета тренировка
13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Литва - Германия
16:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, квалификация
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Франция - Словения
20:00 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Оксер"
22:05 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 2
13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Италия - Германия
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Полша - Белгия
19:30 Футбол: Серия А, "Парма" - "Аталанта"
21:45 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Рома"
Макс спорт 1
13:30 Голф: "Европейски Мастърс", III ден
Макс спорт 3
13:30 WRC: рали "Парагвай", SS9 Кармен дел Парана 1
19:30 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Комо"
21:45 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Каляри"
БНТ 3
14:00 Модерен петобой (мъже): СП в Каунас, финал
16:30 Джудо: СП за кадети в София, финали
18:55 Футзал, предварителен кръг на Шампионската лига: "Левски" - "Витен" (Орша, Беларус)
Диема спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Арминия" (Билефелд)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Байер" (Леверкузен)
19:00 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Локомотив" (Пловдив)
21:15 Футбол: Първа лига, "Славия" - ЦСКА
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Фулъм"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Бърнли"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Нюкасъл"
Нова спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Мидълзбро" - "Шефилд Юнайтед"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Борнемут"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Байерн" (Мюнхен)
Ринг
17:30 Футбол: Ередивизи, "Волендам" - "Аякс"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Порто"
Евроспорт 2
17:30 Тенис: US Open, III кръг
20:00 Тенис: US Open, III кръг
23:00 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
Макс спорт 4
18:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Атлетико" (Мадрид)
20:30 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Севиля"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Майорка"