Спортът по телевизията - 3 септември

Днес, 06:06

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал, Нидерландия - Япония
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/4-финал, Италия - Полша

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Евро 2025, Черна гора - Великобритания 
16:30 Баскетбол: Евро 2025, Литва - Швеция 
20:30 Баскетбол: Евро 2025, Финландия - Германия 

Евроспорт 1

14:15 Колоездене: Обиколка на Испания, ХI етап
18:45 Тенис (мъже): US Open, 1/4-финал, Феликс Оже-Алиасим - Алекс де Минор
21:00 Тенис (жени): US Open, 1/4-финал, Аманда Анисимова - Ига Швьонтек
02:00 Тенис (жени): US Open, 1/4-финал, Каролина Мухова - Наоми Осака
04:00 Тенис (мъже): US Open, 1/4-финал, Яник Синер - Лоренцо Музети

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Евро 2025, Чехия - Латвия 

Диема спорт

21:15 Баскетбол: Евро 2025, Турция - Сърбия 

 

