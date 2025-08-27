Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 29 август

Днес, 04:04

Диема спорт 3

11:10 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, първа тренировка
13:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, първа тренировка
15:00 Суперкупа на "Порше": ГП на Нидерландия, тренировка
17:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, втора тренировка
18:30 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, втора тренировка
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Нюрнберг" - "Падерборн" 
21:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Санкт Паули"

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VII етап
19:00 Тенис: US Open, III кръг
20:30 Тенис: US Open, III кръг
23:30 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
05:00 Тенис: US Open, III кръг

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Нидерландия - Сърбия
16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Япония - Тайланд
20:30 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Леванте"

Нова спорт

13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Германия - Швеция
16:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Литва - Черна гора
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" - "Елверсберг"
21:45 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Брест"

bTV Action/Макс спорт 3

14:00 Футбол: Жребий за основната фаза на Лига Европа и Лига на конференцията

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Европейски Мастърс", II ден
21:00 Футбол: Про Лига, "Ал Таавон" - "Ал Насър"

Диема спорт 2

14:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Турция - Чехия
18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Естония - Латвия
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Бирмингам"

БНТ 3

16:30 Джудо: СП за кадети в София, финали
19:00 Модерен петобой (жени): СП в Каунас, 1/2-финал

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, III кръг
20:00 Тенис: US Open, III кръг
23:00 Тенис: US Open, III кръг
02:00 Тенис: US Open, III кръг
04:00 Тенис: US Open, III кръг

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Добруджа"
19:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Черно море"
22:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Локомотив 1929" (София)

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Сасуоло"
21:45 Футбол: Серия А, "Лече" - "Милан"

Макс спорт 4

22:30 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Хетафе"

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 юни)
23 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)
16 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 юни)
09 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 юни)
02 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (26 май - 1 юни)
26 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар