Спортът по телевизията - 29 август

Диема спорт 3

11:10 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, първа тренировка

13:30 Формула 1: ГП на Нидерландия, първа тренировка

15:00 Суперкупа на "Порше": ГП на Нидерландия, тренировка

17:00 Формула 1: ГП на Нидерландия, втора тренировка

18:30 Академия F1 (жени): ГП на Нидерландия, втора тренировка

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Нюрнберг" - "Падерборн"

21:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Санкт Паули"

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, VII етап

19:00 Тенис: US Open, III кръг

20:30 Тенис: US Open, III кръг

23:30 Тенис: US Open, III кръг

02:00 Тенис: US Open, III кръг

05:00 Тенис: US Open, III кръг

Макс спорт 2

13:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Нидерландия - Сърбия

16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, 1/8-финал, Япония - Тайланд

20:30 Футбол: Ла Лига, "Елче" - "Леванте"

Нова спорт

13:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Германия - Швеция

16:30 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Литва - Черна гора

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" - "Елверсберг"

21:45 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Брест"

bTV Action/Макс спорт 3

14:00 Футбол: Жребий за основната фаза на Лига Европа и Лига на конференцията

Макс спорт 1

14:30 Голф: "Европейски Мастърс", II ден

21:00 Футбол: Про Лига, "Ал Таавон" - "Ал Насър"

Диема спорт 2

14:45 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Турция - Чехия

18:00 Баскетбол (мъже): Евро 2025, Естония - Латвия

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Бирмингам"

БНТ 3

16:30 Джудо: СП за кадети в София, финали

19:00 Модерен петобой (жени): СП в Каунас, 1/2-финал

Евроспорт 2

17:30 Тенис: US Open, III кръг

20:00 Тенис: US Open, III кръг

23:00 Тенис: US Open, III кръг

02:00 Тенис: US Open, III кръг

04:00 Тенис: US Open, III кръг

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Добруджа"

19:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Черно море"

22:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Локомотив 1929" (София)

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Сасуоло"

21:45 Футбол: Серия А, "Лече" - "Милан"

Макс спорт 4

22:30 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Хетафе"