Спортът по телевизията - 25 септември

Макс спорт 2
01:00 НХЛ: контрола, "Каролина Хърикейнс" - "Флорида Пантърс"
10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал, Чехия - Иран
22:00 Футбол: Лига Европа, "Ред Бул" (Залцбург) - "Порто"
Макс спорт 4
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, реванш, "Палмейрас" - "Ривър Плейт"
20:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Елче"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Барселона"
Макс спорт 3
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Йошихито Нишиока - Лучано Дардери
07:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Габриел Диало - Тейлър Фриц
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Каспер Рууд - Шинтаро Мочизуки
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Токио, Карлос Алкарас - Себастиан Баес
19:45 Футбол: Лига Европа, "Гоу Ахед Ийгълс" - ФКСБ
22:00 Футбол: Лига Европа, "Щутгарт" - "Селта"
Макс спорт 1
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Александър Мюлер - Карен Хачанов
08:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Бенжамен Бонзи - Фабиан Марожан
10:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Терънс Атман - Джан Джиджън
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Алехандро Давидович Фокина - Камило Уго Карабели
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Пекин, Яник Синер - Марин Чилич
23:00 Голф: "Райдър къп", церемония по откриване
Евроспорт 1
13:55 Колоездене: СП в Кигали, жени до 23 г., общ старт
Евроспорт 2
13:55 Катерене (мъже): СП в Сеул, скорост
bTV / Макс спорт 2
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/4-финал, САЩ - България
Диема спорт
17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "ЦСКА 1948"
bTV Action
19:45 Футбол: Лига Европа, "Лил" - "Бран"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Астън Вила" - "Болоня"
Ринг
22:00 Футбол: Лига Европа, "Утрехт" - "Олимпик" (Лион)