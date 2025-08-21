Спортът по телевизията - 24 август

Макс спорт 4
10:30 Moto GP: ГП на Унгария, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Унгария, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Унгария, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Унгария, състезание
18:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Валенсия"
20:30 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Жирона"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Реал" (Мадрид)
Макс спорт 2
12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Чехия - Словения
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, САЩ - Аржентина
19:30 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Фиорентина"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Пиза"
Макс спорт 1
14:00 Голф: "Бритиш Мастърс", IV ден
Ринг
14:00 Футбол: Премиършип, "Сейнт Мирън" - "Рейнджърс"
17:45 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Хераклес"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Каза Пиа"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Авеш"
Евроспорт 2
14:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MXGP, първо състезание
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, V етап
17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", IV ден
Евроспорт 1
14:25 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, II етап
19:00 Тенис: US Open, I кръг
21:00 Тенис: US Open, I кръг
Диема спорт
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Херта" (Берлин)
17:45 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Ботев" (Враца)
20:15 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "ЦСКА 1948"
Макс спорт 3
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Бразилия - Франция
19:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Парма"
Диема спорт 2
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Нотингам"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Монако"
Нова спорт
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Брайтън"
18:15 Футбол: Франция, Лига 1, "Страсбург" - "Нант"
20:15 Футбол: Суперлига, АЕК - "Пансерайкос"
Диема спорт 3
16:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Кьолн"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Хамбургер"
21:00 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Лариса"
БНТ 3
17:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, финали на уредите