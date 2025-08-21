Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 24 август

Днес, 06:06

Макс спорт 4

10:30 Moto GP: ГП на Унгария, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Унгария, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Унгария, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Унгария, състезание
18:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Валенсия"
20:30 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Жирона"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 2

12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Чехия - Словения
15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, САЩ - Аржентина
19:30 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Фиорентина"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Пиза"

Макс спорт 1

14:00 Голф: "Бритиш Мастърс", IV ден

Ринг

14:00 Футбол: Премиършип, "Сейнт Мирън" - "Рейнджърс"
17:45 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Хераклес"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Каза Пиа"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Авеш"

Евроспорт 2

14:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MX2, първо състезание
15:00 Мотокрос: СШ в Нидерландия, MXGP, първо състезание
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, V етап
17:30 Тенис: US Open, I кръг
20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", IV ден

Евроспорт 1

14:25 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, II етап
19:00 Тенис: US Open, I кръг
21:00 Тенис: US Open, I кръг

Диема спорт

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Херта" (Берлин) 
17:45 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Ботев" (Враца)
20:15 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "ЦСКА 1948"

Макс спорт 3

15:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Бразилия - Франция
19:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Лацио"
21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Парма"

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Нотингам"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Монако"

Нова спорт

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Брайтън"
18:15 Футбол: Франция, Лига 1, "Страсбург" - "Нант"
20:15 Футбол: Суперлига, АЕК - "Пансерайкос"

Диема спорт 3

16:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Кьолн" 
18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Хамбургер" 
21:00 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Лариса"

БНТ 3

17:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, финали на уредите

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 юни)
23 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)
16 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 юни)
09 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 юни)
02 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (26 май - 1 юни)
26 Май 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 май)
19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар