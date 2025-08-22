Спортът по телевизията - 23 август

Макс спорт 4

11:00 Moto GP: ГП на Унгария, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Унгария, квалификация

13:15 Moto E: ГП на Унгария, първо състезание

13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Унгария, квалификации

15:50 Moto GP: ГП на Унгария, спринт

17:05 Moto E: ГП на Унгария, второ състезание

18:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Селта"

20:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Елче"

22:30 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Барселона"

Макс спорт 2

12:00 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Канада - България

16:30 Волейбол (жени): Мондиал 2025, Сърбия - Украйна

19:30 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Лече"

21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Болоня"

Евроспорт 1

13:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, I етап

22:00 Триатлон: Супертри, Чикаго

Диема спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Магдебург"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Вердер" (Бремен)

19:00 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Септември" (София)

21:15 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Фортуна" (Дюселдорф)

16:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Хофенхайм"

19:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Борусия" (Дортмунд)

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Бохум"

Макс спорт 3

14:00 ММА: UFC Fight Night, Джони Уокър - Джан Минян

19:30 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Наполи"

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Кремонезе"

02:30 НАСКАР: Флорида

Макс спорт 1

14:00 Голф: "Бритиш Мастърс", III ден

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, финал, Ботик ван де Зандсхулп - Мартон Фучович

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Тотнъм"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Астън Вила"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Лийдс"

Нова спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Чарлтън" - "Лестър"

18:00 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Париж"

20:00 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Оксер"

22:05 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Мец"

Евроспорт 2

14:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, IV етап

20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", III ден

Ринг

19:45 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Грьонинген"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Тондела"

БНТ 3

20:00 Худ. гимнастика: СП в Рио де Жанейро, ансамбли, многобой

БНТ 1 / БНТ 3

