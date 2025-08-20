Спортът по телевизията - 21 август

Макс спорт 1
14:30 Голф: "Бритиш Мастърс", I ден
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал, Себастиан Корда - Миомир Кецманович
23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал, Жауме Мунар - Мартон Фучович
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал, Хамад Меджедович - Джовани Мпечи Перикар
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, 1/4-финал, Бу Юнчаокътъ - Ботик ван де Зандсхулп
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, II етап
02:00 Тенис (смесени двойки): US Open
Нова спорт
19:00 Шахмат: Младежки игри в Босна и Херцеговина, демонстративен турнир
22:00 Футбол: Младежки игри в Босна и Херцеговина, демонстративен мач
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Тур Чемпиъншип", I ден
Диема спорт
21:00 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, първи мач, "Левски" - АЗ "Алкмаар"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Лига на конференцията, плейоф, първи мач, "Ракув" - "Арда"
Диема спорт 3
22:00 Футбол: Лига Европа, плейоф, първи мач, "Шкендия" - "Лудогорец"