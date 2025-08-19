Медия без
Спортът по телевизията - 20 август

Днес, 06:06

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Бенелюкс, I етап
02:00 Тенис (смесени двойки): US Open

bTV Action

20:30 Баскетбол: предквалификация за Мондиал 2027, Нидерландия - България
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Фенербахче" - "Бенфика"

Макс спорт 1

21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Камил Майхжак - Себастиан Корда 
23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Габриел Диало - Хамад Меджедович 
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Бу Юнчаокътъ - Мариано Навоне 
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Себастиан Баес - Ботик ван де Зандсхулп 

Ринг

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Базел" - "Копенхаген"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Болтън" - "Рединг"

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Судамерикана, 1/8-финал, реванш, "Сиенсиано" - "Боливар"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/8-финал, реванш, "Интернасионал" (Порту Алегре) - "Фламенго"

 

