Спортът по телевизията - 2 септември

Днес, 06:06

Диема спорт 3

15:00 Баскетбол: Евро 2025, Белгия - Израел 

Диема спорт 2

15:00 Баскетбол: Евро 2025, Гърция - Босна и Херцеговина 
21:30 Баскетбол: Евро 2025, Италия - Испания 

Евроспорт 1

15:45 Колоездене (мъже): Обиколка на Испания, Х етап
18:45 Тенис (жени): US Open, 1/4-финал, Джесика Пегула - Барбора Крейчикова
20:30 Тенис (мъже): US Open, 1/4-финал, Иржи Лехечка - Карлос Алкарас
02:00 Тенис (жени): US Open, 1/4-финал, Арина Сабаленка - Маркета Вондроушова
04:00 Тенис (мъже): US Open, 1/4-финал, Новак Джокович - Тейлър Фриц

Нова спорт

18:00 Баскетбол: Евро 2025, Исландия - Словения 

Диема спорт

21:30 Баскетбол: Евро 2025, Франция - Полша 

 

