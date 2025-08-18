Спортът по телевизията - 19 август

Евроспорт 1
18:00 Тенис (смесени двойки): US Open
Макс спорт 2
18:00 Голф: "Райдър къп", IV ден
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Цървена звезда" - "Пафос"
Диема спорт
20:00 Футбол: Втора лига, "Етър" - "Янтра"
Нова спорт
21:45 Футбол: Купа на лигата на Англия, II кръг, "Транмиър" - "Бъртън"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Уолсол" - "Гримзби"
Макс спорт 3
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Рейнджърс" - "Брюж"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Осасуна"
01:00 Футбол: Копа Судамерикана, 1/8-финал, реванш, "Уракан" - "Онсе Калдас"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/8-финал, реванш, "Сао Пауло" - "Атлетико Насионал"
Макс спорт 1
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Ференцварош" - "Карабах"
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Стефанос Циципас - Бу Юнчаокътъ
03:30 Тенис (мъже): ATP 250, Уинстън-Сейлъм, Лоренцо Сонего - Стефан Достанич